استمرار الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس اليوم الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم الخميس أجواء مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع استمرار الطقس الحار الرطب على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة أن نسب الرطوبة تنخفض نسبيا على المناطق الداخلية، خاصة جنوب الصعيد، وهو ما يسهم في تقليل الإحساس بالرطوبة مقارنة بالمناطق الساحلية، رغم استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت الهيئة أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تبلغ 36 درجة مئوية في الظل، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 38 درجة مئوية نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، أشارت الهيئة إلى استمرار تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.