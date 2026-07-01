إيران تكشف عن آلية جديدة لرصد تجاوزات التفاهم مع واشنطن

أعلنت إيران عن إنشاء قناة اتصال مخصصة للإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة لمذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة، في خطوة تعكس سعي الطرفين إلى ضبط مسار التفاهمات القائمة ومنع أي تصعيد غير محسوب.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني إن هذه القناة تهدف إلى رصد أي خروقات أو تجاوزات قد تطرأ على بنود مذكرة التفاهم، إلى جانب توفير آلية مباشرة لمناقشة هذه الانتهاكات ومعالجتها بشكل سريع.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز قنوات التواصل بين الجانبين، بما يضمن متابعة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها وتجنب أي توترات قد تؤثر على مسار العلاقات أو المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن.