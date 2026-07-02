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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. حرارة مرتفعة ورطوبة وشبورة واضطراب بالملاحة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، اليوم الخميس 2 يوليو 2026، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بحرارة الطقس، إلى جانب تكون الشبورة المائية صباحًا واضطراب الملاحة البحرية في بعض المناطق وفقا لما رصدة صباح البلد.

أجواء شديدة الحرارة نهارًا

أوضحت الهيئة أن الطقس يكون شديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأكدت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة و3 درجات مئوية مقارنة بدرجات الحرارة المقاسة في الظل.

درجات الحرارة المتوقعة

سجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى: 36 درجة للعظمى، والمحسوسة 38 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: 30 درجة للعظمى، والمحسوسة 33 درجة.

شمال الصعيد: 37 درجة للعظمى، والمحسوسة 39 درجة.

جنوب الصعيد: 43 درجة للعظمى، والمحسوسة 44 درجة، وهي الأعلى على مستوى الجمهورية.

شبورة مائية صباحًا

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد، تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية.

نشاط للرياح

تشهد أغلب أنحاء الجمهورية نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، بسرعة تتراوح بين 30 و36 كيلومترًا في الساعة، بما يسهم أحيانًا في تلطيف الأجواء.

تحذير لمرتادي البحر

وحذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق خليج السويس وخليج العقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و60 كيلومترًا في الساعة، بينما يصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3.5 متر، مطالبة الصيادين ومرتادي البحر بتوخي الحذر واتباع تعليمات السلامة.

فرص لسحب ورذاذ خفيف

كما توقعت الأرصاد ظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

نصائح الأرصاد للمواطنين

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية باستمرار، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

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