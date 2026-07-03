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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: الحرارة المحسوسة تصل إلى 39 درجة بالقاهرة.. وتحذيرات من الرطوبة واضطراب البحر الأحمر

الأرصاد
الأرصاد
رحمة سمير

كشفت الدكتورة منار غانم، نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، مؤكدة استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة مع زيادة ملحوظة في نسب الرطوبة، ما يرفع الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة، بالتزامن مع اضطراب الملاحة في البحر الأحمر.

حرارة مرتفعة ورطوبة تزيد الإحساس بالأجواء

وقالت منار غانم إن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 36 درجة مئوية، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعل درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 38 و39 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

وأوضحت أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يجلب كتلًا هوائية محملة بالرطوبة بعد مرورها فوق البحر المتوسط، وهو ما يزيد الشعور بحرارة الطقس خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

نشاط للرياح واضطراب الملاحة

وأضافت أن نشاط الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة يساهم في تلطيف الأجواء مساءً، بينما يثير الرمال والأتربة على مناطق من الوادي الجديد وأقصى جنوب البلاد.

وأشارت إلى أن البحر المتوسط يشهد ارتفاعًا للأمواج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر، فيما يشهد البحر الأحمر وخليجا السويس والعقبة اضطرابًا ملحوظًا، مع ارتفاع الأمواج إلى 3.5 متر، ما يؤثر على أعمال الملاحة والصيد.

نصائح للمواطنين

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، واستخدام أغطية للرأس أو المظلات عند التواجد في الأماكن المفتوحة.


وأكدت الهيئة أن الشبورة المائية ستكون خفيفة في الساعات الأولى من الصباح وسرعان ما تتلاشى، بينما يستمر الطقس حارًا رطبًا نهارًا ومائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر خاصة للمسافرين ورواد الشواطئ.

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