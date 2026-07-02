توك شو| استقرا الطقس والعملات والذهب..العاصمة الأوكرانية «كييف» تتعرّض لهجوم روسي بصواريخ باليستية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. حرارة مرتفعة ورطوبة وشبورة واضطراب بالملاحة



حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، اليوم الخميس 2 يوليو 2026، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بحرارة الطقس، إلى جانب تكون الشبورة المائية صباحًا واضطراب الملاحة البحرية في بعض المناطق وفقا لما رصدة صباح البلد.

أجواء شديدة الحرارة نهارًا

أوضحت الهيئة أن الطقس يكون شديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأكدت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة و3 درجات مئوية مقارنة بدرجات الحرارة المقاسة في الظل.

بشرى سارة للمقبلين على الزواج.. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس



شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الخميس 2 يوليو 2026، تراجعًا جديدًا، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيهًا، فيما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 160 جنيهًا، بالتزامن مع تحركات الأسعار في السوق العالمية.

انخفاض أسعار الذهب في الصاغة

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أحدث أسعار الذهب في محال الصاغة، دون احتساب المصنعية والدمغة، موضحة أن الأسعار قد تختلف بشكل طفيف من محافظة لأخرى ومن تاجر لآخر.

وجاءت الأسعار على النحو التالي وفقًا لما رصدة صباح البلد.

عيار 24: 6537 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 5720 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 4902 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 45760 جنيهًا.

نائب وزير النقل: زيادة أسعار تذاكر القطارات آخر الحلول للحفاظ على الخدمة



أكد المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية، أن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل أكبر مشروع تنموي تنفذه الدولة في قطاع النقل، مشيرًا إلى أن الهدف منه لا يقتصر على نقل الركاب، بل يمتد إلى دعم التنمية الاقتصادية وربط مناطق الإنتاج بالموانئ والمناطق اللوجستية، بما يسهم في تعزيز حركة الاستثمار والسياحة.

القطار السريع يدعم التنمية ويربط مراكز الإنتاج

وأوضح رضوان، في تصريحات لبرنامج على مسؤلتي، أن شبكة القطار الكهربائي السريع تربط مراكز الإنتاج بمنافذ التصدير والمناطق اللوجستية، لافتًا إلى أن الخط الأول يمتد بمحاذاة قناة السويس، بينما يخدم الخط الثاني محافظات الصعيد ويرتبط بعدد من المحاور الرئيسية.

وأضاف أن المشروع سيسهم في تنشيط الحركة السياحية، موضحًا أن الوصول إلى مدينة أبو سمبل سيستغرق نحو 6 ساعات، وهو ما يتيح لعدد أكبر من المواطنين زيارة المدينة والاستفادة من المقومات السياحية بها.

لو بتفكر تسافر.. اعرف أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس



رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الخميس، أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي أظهرت حالة من الاستقرار النسبي في التعاملات، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين لحركة سوق الصرف.

يأتي ذلك في ظل استمرار استقرار سوق النقد الأجنبي، بالتزامن مع توافر العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي، وهو ما ينعكس على حركة التداول اليومية داخل البنوك.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

سجل الدولار الأمريكي 49.07 جنيه للشراء و49.17 جنيه للبيع، ليستقر قرب مستوياته الأخيرة مع بداية التعاملات.

خبيرة تربوية تحذر من أخطاء شائعة في التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة



أكدت نيفين سمير، الخبيرة التربوية، أن دور الأسرة في رعاية الأطفال ذوي الإعاقة لا يقتصر على تنمية مهاراتهم اليومية، بل يمتد إلى إعدادهم نفسيًا وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، إلى جانب تأهيل الوالدين للتعامل مع التحديات المجتمعية والتعليقات السلبية التي قد يتعرض لها الأبناء.

الأسرة الركيزة الأساسية لبناء شخصية الطفل

أوضحت الخبيرة التربوية أن الأسرة تمثل البيئة الأولى التي يكتسب منها الطفل مهاراته الأساسية والحياتية، مشيرة إلى أن الدعم الأسري المستمر يسهم في تنمية قدراته وتعزيز استقلاليته، ويمنحه الثقة اللازمة للاندماج في المجتمع.

تحذير مهم .. الأطباء يكشفون علامات تدل على فساد عصير القصب



يُعد عصير القصب من أكثر المشروبات التي يقبل عليها المواطنون خلال فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن تناوله من أماكن غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية قد يحوله من وسيلة للانتعاش إلى مصدر للإصابة بالأمراض.

وفي هذا الإطار، وجه الدكتور أحمد البنداري، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين، محذرًا من بعض الممارسات الخاطئة التي قد تعرض المستهلكين لمخاطر صحية.

علامات تؤكد أن عصير القصب غير صالح للشرب

أكد الدكتور أحمد البنداري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أي تغير في لون أو رائحة أو قوام عصير القصب يعد مؤشرًا واضحًا على عدم صلاحيته للاستهلاك.

العاصمة الأوكرانية «كييف» تتعرّض لهجوم روسي بصواريخ باليستية



قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من كييف، إنه حتى هذه الساعة، سُجل مقتل مدني واحد وإصابة 11 شخصًا، إضافة إلى انهيار جزء من سقف إحدى محطات مترو الأنفاق جراء الهجوم الروسي المستمر.

أضاف خلال مدخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه تم تسجيل سقوط حطام طائرة مسيّرة استهدف أحد فنادق العاصمة الأوكرانية كييف، إلى جانب عدة مواقع أخرى.

وتابع: "ما زلنا نرصد حتى هذه الساعة ما يحدث في العاصمة الأوكرانية كييف، مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، واستمرار طنين المسيّرات والصواريخ الباليستية التي نسمعها بين الحين والآخر".