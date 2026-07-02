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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل شخص في هجوم روسي واسع على كييف وأضرار كبيرة بالمباني السكنية

الحرب الروسية
الحرب الروسية
القسم الخارجي

قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب عدد من المدنيين، إثر هجوم روسي واسع استهدف العاصمة الأوكرانية كييف خلال الساعات الأولى من الخميس، بحسب ما أعلنته السلطات الأوكرانية، في أحدث تصعيد عسكري بين موسكو وكييف وسط استمرار الحرب للعام الخامس على التوالي.


وذكرت الإدارة العسكرية لمدينة كييف أن الهجوم نُفذ باستخدام مزيج من الصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى وقوع انفجارات متتالية في أنحاء العاصمة، وإلحاق أضرار بعدد من المباني السكنية والمنشآت المدنيةكما اندلعت حرائق في عدة مواقع، بينما باشرت فرق الإنقاذ والدفاع المدني عمليات البحث عن عالقين تحت الأنقاض وإجلاء السكان من المناطق المتضررة. 

وأوضح رئيس الإدارة العسكرية في كييف أن الضربات الروسية أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة ما لا يقل عن 11 آخرين، بينهم مسعف تعرض لإصابات خطيرة، فيما طال الدمار عدداً من أحياء العاصمة، من بينها شيفتشينكيفسكي وهولوسيفسكي وديسنيانسكي، إضافة إلى انهيار جزئي في مبنى سكني مكون من تسعة طوابق، وهو ما استدعى عمليات إنقاذ مكثفة.


من جانبه، أكد رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، أن فرق الطوارئ تعاملت مع عشرات البلاغات المتعلقة بالحرائق والأضرار التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية، داعياً السكان إلى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني والاحتماء في الملاجئ ومحطات مترو الأنفاق حتى انتهاء حالة التأهب الجوي؛ حسب رويترز. 


ويأتي هذا الهجوم بعد تحذيرات أطلقتها القيادة الأوكرانية من احتمال تعرض البلاد لموجة جديدة من الضربات الروسية، في وقت تتواصل فيه الهجمات المتبادلة بين الطرفين، حيث كثفت أوكرانيا خلال الأيام الماضية ضرباتها بعيدة المدى على أهداف داخل الأراضي الروسية، بينما تواصل موسكو تنفيذ هجمات صاروخية وجوية تستهدف مدناً ومنشآت أوكرانية، حسب اسوشيتدبرس.


ويعكس استمرار التصعيد العسكري  تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف إطلاق النار، في ظل تمسك كل طرف بمواقفه العسكرية والسياسية، الأمر الذي يزيد من المخاوف بشأن اتساع رقعة الدمار وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين خلال الفترة المقبلة، وفق فايننشال تايمز. 

موسكو وكييف اوكرانيا روسيا غارات

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