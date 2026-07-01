ثقافة الإسكندرية تنظم ملتقى “دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل” بالأنفوشي

أقام فرع ثقافة الإسكندرية، ملتقى "دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل" بقصر ثقافة الأنفوشي؛ ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار جهود وزارة الثقافة لدعم التمكين الثقافي وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

وأكد الدكتور وليد نادي، مدير ادارة برامج تثقيف الصم وذوي الإعاقة الذهنية بالإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تولي اهتماما كبيرا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسعى إلى توسيع مشاركتهم المجتمعية من خلال الأنشطة الثقافية، والعمل على إزالة التحديات التي تواجههم، خاصة في مجال العمل، مشددا على أهمية الدمج الحقيقي القائم على تكافؤ الفرص، والخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ.

من جهتها، قالت الدكتورة منال يمني ، مدير فرع ثقافة الاسكندرية، إن الفرع يحرص على استضافة الفعاليات التي تدعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن برامج التمكين الثقافي تسهم في تنمية قدراتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع؛ بما يتماشى مع توجهات وزارة الثقافة.

وأوضح حسين عاشور، منسق الملتقى، أن الملتقى استهدف إبراز القدرات الثقافية والفكرية للأشخاص ذوي الإعاقة، ونشر الوعي بأهمية دمجهم في المجتمع وسوق العمل، إلى جانب تصحيح الصورة النمطية عنهم وإبراز النماذج الناجحة والملهمة.

وتضمن الملتقى عددا من الأوراق البحثية، حيث ناقش الدكتور محمد الدسوقي الورداني ، خبير طرق تعليم و تدريب ذوى الاعاقة البصرية ، في ورقته “فرص ذوي الاحتياجات الخاصة ودورهم في سوق العمل” التشريعات المنظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأبرز التحديات التي تواجه دمجهم، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في توفير بيئات عمل أكثر شمولا، مؤكدا أن دمجهم يمثل ضرورة تنموية واقتصادية إلى جانب كونه حقا إنسانيا.

شهدت الفعاليات فقرة “تجربتي”، التي قدمها السباح محمد عصام، أحد النماذج الملهمة من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، مستعرضا رحلة نجاحه من تحدي الإعاقة إلى توليه منصب مدير عام الآثار الغارقة، مؤكدا أن الإرادة هي العامل الحقيقي في تحقيق النجاح.

تخلل الملتقى عرضا فنيا لفرقة الأنفوشي للإنشاد الديني بقيادة المايسترو محمد الإبياري، إلى جانب فقرات استعراضية قدمتها فرقة ضي القلوب للفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لمسرح 23 يوليو بالمحلة بقيادة الفنان خالد قنيدة، ونالت العروض تفاعلا وإشادة من الحضور.

واختتمت فعاليات الملتقى، الذي نظمته الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وفرع ثقافة الإسكندرية، بتكريم عدد من النماذج المتميزة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعلان توصيات دعت إلى تطوير التعليم والتدريب، وتعزيز التمكين الاقتصادي، وتوسيع استخدام التكنولوجيا المساعدة، وتحفيز مؤسسات العمل على توفير فرص توظيف حقيقية وبيئات عمل دامجة، إلى جانب إعداد خطة تنفيذية حتى عام 2030 بمؤشرات أداء واضحة لقياس معدلات الدمج والتوظيف.

شهد الملتقى الدكتور ربيع شكري أستاذ التربية الخاصة بكلية التربية ورئيس نادي أدب الجيزة، الفنانة أماني علي عوض مدير قصر ثقافة الأنفوشي، والشاعر عبد المنعم الحريري مدير مسرح 23 يوليو، وناصر الزغبي كبير معلمي اللغة العربية، و لفيف من المثقفين والمهتمين بشئون ذوى الاعاقة .