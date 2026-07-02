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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لو بتفكر تسافر.. اعرف أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الخميس، أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي أظهرت حالة من الاستقرار النسبي في التعاملات، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين لحركة سوق الصرف.

يأتي ذلك في ظل استمرار استقرار سوق النقد الأجنبي، بالتزامن مع توافر العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي، وهو ما ينعكس على حركة التداول اليومية داخل البنوك.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

سجل الدولار الأمريكي 49.07 جنيه للشراء و49.17 جنيه للبيع، ليستقر قرب مستوياته الأخيرة مع بداية التعاملات.

 

اليورو والجنيه الإسترليني

بلغ سعر اليورو 56.00 جنيه للشراء و55.87 جنيه للبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 65.13 جنيه للشراء و64.98 جنيه للبيع، مواصلين التداول عند مستويات مرتفعة مقارنة ببقية العملات الأجنبية.

 

أسعار العملات العربية

وفيما يتعلق بالعملات العربية، سجل الريال السعودي 13.09 جنيه للشراء و13.06 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.38 جنيه للشراء و13.36 جنيه للبيع، مع استمرار استقرار أسعارهما بالتزامن مع زيادة الطلب عليهما خلال موسم السفر والعمرة.

 

أسعار العملات اليوم

الدولار الأمريكي: 49.07 جنيه للشراء – 49.17 جنيه للبيع.

اليورو: 56.00 جنيه للشراء – 55.87 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 65.13 جنيه للشراء – 64.98 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 13.09 جنيه للشراء – 13.06 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.38 جنيه للشراء – 13.36 جنيه للبيع.

وتعد أسعار صرف العملات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تحظى بمتابعة يومية من المستثمرين والمستوردين والمواطنين، نظرًا لتأثيرها المباشر على حركة التجارة الخارجية وأسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.

العملات الأجنبية العملات العربية العملات اليوم

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