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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحذير مهم .. الأطباء يكشفون علامات تدل على فساد عصير القصب

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

يُعد عصير القصب من أكثر المشروبات التي يقبل عليها المواطنون خلال فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن تناوله من أماكن غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية قد يحوله من وسيلة للانتعاش إلى مصدر للإصابة بالأمراض. 

وفي هذا الإطار، وجه الدكتور أحمد البنداري، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين، محذرًا من بعض الممارسات الخاطئة التي قد تعرض المستهلكين لمخاطر صحية.

علامات تؤكد أن عصير القصب غير صالح للشرب

أكد الدكتور أحمد البنداري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أي تغير في لون أو رائحة أو قوام عصير القصب يعد مؤشرًا واضحًا على عدم صلاحيته للاستهلاك.

وأوضح أن العصائر الطبيعية يجب أن تحتفظ بلونها ورائحتها وقوامها المعتاد، مشددًا على ضرورة الامتناع عن شرب أي مشروب تظهر عليه تغيرات غير طبيعية، سواء كان عصير القصب أو غيره من العصائر.

الثلج غير الصحي.. خطر قد لا ينتبه إليه الكثيرون

وحذر وكيل نقابة الأطباء البيطريين من استخدام كتل الثلج الكبيرة التي يتم تكسيرها في الشوارع أو على الأرصفة باستخدام أدوات غير معقمة، مؤكدًا أن هذه الطريقة تزيد من احتمالات انتقال الملوثات والميكروبات إلى المشروبات.

وأشار إلى أن الحل الآمن يتمثل في استخدام مكعبات ثلج مصنعة وفق الاشتراطات الصحية، مع الالتزام بطرق تداول سليمة تمنع تلوثها قبل إضافتها إلى العصائر.

نظافة المكان لا تقل أهمية عن جودة المشروب

وشدد البنداري على أهمية اختيار أماكن بيع الأغذية والمشروبات التي تلتزم بمعايير النظافة، موضحًا أن المستهلك يجب أن يلاحظ مدى التزام العاملين بارتداء القفازات وأغطية الرأس، والحرص على عدم ملامسة الطعام أو المشروبات للنقود بشكل مباشر، لما قد يمثله ذلك من وسيلة لنقل البكتيريا والجراثيم.

وأضاف أن استخدام الأكواب والأدوات أحادية الاستخدام يمثل أحد العوامل المهمة للحفاظ على سلامة المستهلكين والحد من انتقال العدوى.

نصائح لتجنب المشكلات الصحية

وأكد وكيل نقابة الأطباء البيطريين أن الوقاية تبدأ من حسن اختيار مكان شراء العصائر، داعيًا المواطنين إلى تجنب تناول أي مشروب يثير الشك في جودته أو تظهر عليه علامات فساد، مع ضرورة التأكد من نظافة المعدات المستخدمة وجودة الثلج وطريقة تداول المشروبات.

وأشار إلى أن الالتزام بهذه الإرشادات البسيطة يساهم بشكل كبير في الوقاية من حالات التسمم الغذائي والأمراض المرتبطة بتلوث الأغذية والمشروبات، خاصة خلال أشهر الصيف التي يزداد فيها الإقبال على العصائر الطبيعية.

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