النقل: إنفاق 366 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد.. فيديو

أكد المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن الدولة نفذت استثمارات ضخمة لتحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إنفاقه على مشروعات التطوير بلغ نحو 366 مليار جنيه.



وقال عامر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن هذه الاستثمارات شملت تحديث البنية الأساسية، وتجديد خطوط السكك الحديدية، وتطوير الإشارات والمحطات، إلى جانب إدخال جرارات وعربات جديدة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب.

وأوضح رئيس الهيئة، أن أعمال تطوير خطوط السكك الحديدية تتطلب استثمارات كبيرة، لافتًا إلى أن تكلفة تطوير وتجديد الكيلومتر الواحد من القضبان تصل إلى نحو 36 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم الإنفاق اللازم للحفاظ على كفاءة الشبكة ورفع مستويات السلامة والأمان.

وذكر: كنا جايبين الجرار بسعر 2.2 مليون يورو دلوقتي بـ 5 مليون يورو، ووصلنا لقرابة 50 % توطين محلي، والأرباح تذهب للتطوير، وبنعدد مصادر الدخل حتى لا يكون المصدر الوحيد التذكرة، وهناك دخل بالدولار من عربات النوم والسكة الحديد.

وتابع: مصدر الدخل من شركة أبيلا حوالي 8 مليون دولار، وإيراد الهيئة 3 مليون دولار، قطارات النوم القادمة من شركة تالجو.. 7 قطارات نوم فاخرة ستدخل مصر.



