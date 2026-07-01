السكك الحديدية: الرئيس دعم تطوير الهيئة وتخفيضات تصل إلى الإعفاء الكامل لفئات مستحقة

قال المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية إن الهيئة واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، شملت تعرض بعض خطوط السكك الحديدية لأعمال تخريب أدت إلى توقف التشغيل على عدد منها لعدة أشهر، فضلًا عن حوادث استهدفت قطارات، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت دعمًا كبيرًا لتطوير المنظومة.

وقال عامر، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع السكك الحديدية، وهو ما انعكس في تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات.

وأشار إلى استمرار الهيئة في تطبيق منظومة التخفيضات والإعفاءات لعدد من الفئات، موضحًا أن القوات المسلحة والشرطة والهيئات القضائية تستفيد من تخفيضات وفقًا للضوابط المنظمة.واسترسل: تحصل أسر الشهداء وذوو الهمم على تخفيضات تصل إلى 50%، وقد تصل إلى الإعفاء الكامل في بعض الحالات، فيما يحصل مرضى السرطان على تذاكر مجانية، إضافة إلى المرافق إذا استدعت الحالة الصحية وجوده.



