رئيس السكك الحديدية: الهيئة تعرضت لعمليات تخريب ممنهجة

قال المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن الهيئة تعرضت لعمليات تخريب ممنهجة ولولا القيادة السياسية واهتمامها بالقطاع لكانت الهيئة متوقفة حتى الان.

وأضاف خلال حديثه في برنامج على مسئوليتي المذاع على شاشة قناة صدى البلد للإعلامي أحمد موسي، أن السكك الحديدية وسيلة أساسية لخط الصعيد بالكامل، ووسيلة مهمة لكل المصريين.

ويستضيف برنامج “على مسئوليتي” المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والمهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في حوار خاص يستعرض بالأرقام والحقائق مؤشرات الأداء والتشغيل، وحجم الاستثمارات التي ضختها الدولة لتحديث منظومة السكك الحديدية، وما تحقق من إنجازات في مجالات تحديث الوحدات المتحركة، وتطوير البنية الأساسية، وتحديث نظم الإشارات، ورفع كفاءة الورش، فضلًا عن الارتقاء بنظافة والاستعداد بالقطارات بجودة الخدمات المقدمة للركاب.

كما يسلط الحوار الضوء على اسعار الخدمة المقدمة وخطط التطوير في تعزيز معدلات السلامة والأمان، وتحقيق انتظام حركة القطارات، وزيادة الطاقة التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب استعراض الرؤية المستقبلية لوزارة النقل لاستكمال مسيرة التحديث والارتقاء بمنظومة السكك الحديدية وفق أحدث المعايير العالمية.