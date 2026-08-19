اتحاد العاصمة الجزائري يجدد مفاوضاته لضم عبد الرحيم دغموم من المصري

يواصل نادي اتحاد العاصمة الجزائري ، تحركاته من أجل التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم، صانع ألعاب النادي المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسبق لـ اتحاد العاصمة ، التقدم بعرض للحصول على خدمات اللاعب، إلا أن إدارة المصري تمسكت باستمراره ورفضت العروض المقدمة، في ظل رغبتها في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

وتأتي تحركات النادي الجزائري في ظل رغبة قوية في حسم الصفقة، خاصة أن دغموم يُعد من أبرز العناصر الهجومية في صفوف المصري، بينما تترقب إدارة النادي البورسعيدي الموقف النهائي للعرض قبل اتخاذ قرارها.

وبحسب أحدث التقارير، وصلت عروض من أندية جزائرية للتعاقد مع دغموم إلى مليون دولار، إلا أن المصري رفض التفريط في اللاعب حتى الآن.