أحمد حسني يعتذر عن الاستمرار في الزمالك بسبب خلافات مع عبد الناصر محمد

تقدم أحمد حسني، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باعتذار رسمي إلى مجلس إدارة النادي عن عدم استكمال مهمته مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد أيام قليلة من توليه المسؤولية.

وجاء قرار حسني بعد 5 أيام فقط من توليه منصبه، وسط تقارير أشارت إلى وجود خلافات في وجهات النظر بينه وبين عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق.

وكان المدير الإداري قد تغيب عن تدريبات الزمالك خلال اليومين الماضيين، قبل أن يبلغ مسؤولي النادي بقراره النهائي بعدم الاستمرار في مهمته، كما غادر مجموعة الفريق عبر تطبيق «واتساب».

وتعمل إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية على حسم ملف المدير الإداري الجديد، في ظل استعداد الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري، حيث يفتتح مشواره بمواجهة الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل.