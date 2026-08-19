الزمالك: وقعنا عقوبات مالية على بيزيرا بسبب تغيبه عن الحضور والانتظام بمعسكر الفريق

أكد ماهر غريب رئيس المنظومة الإعلامية في نادي الزمالك، أن النادي قام بتوقيع عقوبات مالية على بيزيرا بسبب تغيبه عن الحضور.

وقال غريب في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج «لعبة والتانية» على راديو ميجا إف إم: قمنا بتوقيع عقوبات على خوان بيزيرا بسبب تغيبه عن مران الفريق وعدم حضوره للقاهرة.

وأضاف: وعقدنا جلسة زووم مع وكيل اللاعب ومحامي اللاعب وهذه نقطة إيجابية في صالح الزمالك وقالولنا لدينا عرض ونطلب الموافقة عليه.

وتابع: والرد كان اللاعب يجي القاهرة الاول ولا يوجد حديث عن زيادة عقد بيزيرا وهو مثل باق لاعبي الزمالك وبيزيرا هو الخاسر الاكبر في أزمته مع الزمالك.

وواصل: الزمالك قد يكون خاسرًا فنيًا كونه واحد من افضل لاعبي الدوري المصري في الموسم الماضي، لن نتهم احد بشأن كثرة إيقاف القيد والأزمات المالية.

وأردف: ولكن فتح تحقيق دا امر طبيعي ومنطقي الزمالك نادي يخضع للدولة ولديه جهات رسمية للتحقيق، أي فلوس تدخل للنادي هي اولوية للاعبين ومستحقاتهم المتأخرة، وغير حقيقي دخول فلوس صفقة حسام عبد المجيد إلى احد رجال الأعمال والفلوس بأكملها دخلت خزينة النادي.