أحمد حسن: الزمالك يفتح تحقيقًا رسميًا في قضايا إيقاف القيد بعد مذكرة أحمد سليمان

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تحرك جديد داخل نادي الزمالك، بعد تقدم أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة النادي، بمذكرة رسمية يطلب خلالها فتح تحقيق شامل في ملف قضايا إيقاف القيد.

وأوضح أحمد حسن أن المذكرة تتضمن المطالبة بمراجعة جميع التفاصيل والملفات المتعلقة بأزمات إيقاف القيد، للوقوف على أسبابها وتحديد المسؤوليات، خاصة في ظل تأثير هذه القضايا على مسيرة الفريق وملف تدعيماته خلال فترات الانتقالات.

يقيم نادي الزمالك مساء اليوم الأربعاء احتفالية خاصة، بمقر النادي في ميت عقبة، بمناسبة عرض الفيلم الوثائقي الذي يوثق رحلة الفريق الأول لكرة القدم نحو التتويج بلقب الدوري الممتاز في الموسم الماضي.

وتقام الفعالية بحضور عدد من رموز ونجوم القلعة البيضاء، إلى جانب روابط جماهير النادي، في أجواء تهدف إلى استعادة أبرز لحظات الموسم الذي شهد عودة الزمالك إلى منصة التتويج.

موعد حفل تتويج الزمالك بلقب بطولة الدوري

وتقام الاحتفالات في تمام الساعة الثامنة مساءا حيث سيتم استعراض فيلم وثائقي بمراحل مشوار الفريق خلال منافسات الدوري، وصولًا إلى حسم اللقب، مع تسليط الضوء على الدور الذي لعبته جماهير الزمالك في دعم اللاعبين ومساندتهم طوال الموسم.