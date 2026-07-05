ترامب يطالب نتنياهو بالإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية وكبح عنف المستوطنين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطالب نتنياهو بالإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية وكبح عنف المستوطنين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن نتنياهو يناقش مع الكابينت الانسحاب من مواقع في لبنان.

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يسعى إلى وضع تعريف موحد مع الجيش اللبناني للمنطقة التجريبية

وأضافت : هناك تنسيق عملياتي مع الجيش اللبناني بوساطة أمريكية بشأن المنطقة التجريبية

وتابعت : الجيش ينتظر تأكيدا من لبنان والقيادة المركزية الأمريكية بشأن الجاهزية للمرحلة التجريبية

وزادت : من المتوقع أن يزور نتنياهو واشنطن نهاية يوليو الجاري