إعلام إسرائيلي: الجيش شن هجوما على منطقة مرتفعات على الطاهر جنوب لبنان

كشف إعلام إسرائيلي عن شن الجيش هجوما على منطقة مرتفعات على الطاهر جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، عن تكثيف الإدارة الأمريكية لضغوطها على الحكومة الإسرائيلية لدفعها نحو تنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل قطاع غزة، حتى في حال تعثر التوصل إلى اتفاق يقضي بنزع سلاح حركة حماس.

ووفقًا لما أوردته الهيئة، سلّمت واشنطن الجانب الإسرائيلي وثيقة رسمية تتضمن مجموعة من المطالب والإجراءات المقترحة، بانتظار موافقة إسرائيل عليها خطيًا، في خطوة تعكس رغبة الإدارة الأمريكية في الدفع نحو ترتيبات ما بعد الحرب، مع تقليص احتمالات استئناف العمليات العسكرية داخل القطاع.



