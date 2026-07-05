تقرير أرجنتيني يكشف أهم عناصر منتخب مصر

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة منتخب مصر ونظيره الأرجنتيني مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب أتالانتا في اطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026



وتأهل منتخب مصر عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في حين تأهل منتخب الأرجنتين عقب الفوز أمام كاب فيردي بنتيجة 3-2 في دور الـ32.

وسلطت شبكة “TYC” الضوء على أهم عناصر منتخب مصر قبل المواجهة حيث تصدر محمد صلاح، نجم ليفربول، قائمة أبرز لاعبي المنتخب المصري، باعتباره القائد وأحد أهم عناصر الخبرة، رغم بلوغه 34 عامًا

وأضافت الشبكة أن عمر مرموش أحد الأسماء المؤثرة هجوميًا، رغم جلوسه على مقاعد البدلاء في مانشستر سيتي، نظرًا لوجود النرويجي إيرلينج هالاند.

وأكد التقرير أن القوام الأساسي لمنتخب مصر يعتمد على لاعبي النادي الأهلي، الذي وصفه بأنه الأكثر تتويجًا فى أفريقيا وصاحب الهيمنة القارية خلال السنوات الأخيرة.