تراجع جديد في أسعار الطماطم والخيار .. تعرف على أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الخضروات في الأسواق، اليوم الأحد 5 يوليو 2026، انخفاضاً جديداً في عدد من الأصناف الأساسية التي يقبل عليها المواطنون، على رأسها الطماطم والخيار والبصل، مقابل ارتفاعات محدودة في بعض الخضروات مثل الفلفل والفاصوليا والقلقاس، فيما استقرت البطاطس قرب مستوياتها السابقة.

وسجلت الطماطم أكبر تراجع بين الأصناف الأساسية، بينما انخفضت أسعار الخيار والبصل أيضًا، في حين شهدت الكوسة والفلفل والفاصوليا ارتفاعات طفيفة.

وجاءت أسعار أبرز الخضروات اليوم كالتالي:

سجل سعر الطماطم نحو 21.21 جنيه للكيلو، بعد تراجع قدره 1.37 جنيه بنسبة 6.07%.

وتراجع سعر الخيار الصوب إلى 20.57 جنيه للكيلو، بانخفاض 1.99 جنيه بنسبة 8.82%.

وانخفض سعر البصل إلى 13.60 جنيه للكيلو، ليستمر في التراجع خلال تعاملات اليوم.

وسجلت البطاطس 17.19 جنيه للكيلو، بعد انخفاض طفيف بلغ 11 قرشًا بنسبة 0.64%.

وتراجع سعر الجزر إلى 21.96 جنيه للكيلو، بانخفاض 85 قرشًا بنسبة 3.73%.

وانخفض سعر الباذنجان الرومي إلى 16.15 جنيه للكيلو، بتراجع 35 قرشًا بنسبة 2.12%.

كما سجل الباذنجان العروس 19.28 جنيه للكيلو، منخفضًا 75 قرشًا بنسبة 3.74%.

في المقابل، ارتفع سعر الكوسة إلى 23.11 جنيه للكيلو، بزيادة 49 قرشًا بنسبة 2.17%.

وصعد سعر الفلفل الرومي إلى 27.97 جنيه للكيلو، بزيادة 1.09 جنيه بنسبة 4.06%.

وارتفع سعر الفلفل الحامي إلى 27.57 جنيه للكيلو، بزيادة 74 قرشًا بنسبة 2.76%.

وسجلت الفاصوليا الخضراء 31.94 جنيه للكيلو، بعد ارتفاع قدره جنيهان بنسبة 6.68%.

كما ارتفع سعر القلقاس إلى 26.65 جنيه للكيلو، بزيادة 2.68 جنيه بنسبة 11.18%.

وسجل القرنبيط 27.42 جنيه للواحدة، بزيادة 2.28 جنيه بنسبة 9.07%.

وارتفعت الملوخية إلى 20.67 جنيه للكيلو، بزيادة 1.01 جنيه بنسبة 5.14%.