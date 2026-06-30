قائمة بأسعار الخضروات اليوم في الأسواق.. تراجع الطماطم والبصل والخيار

شهدت أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 تباينًا ملحوظًا، مع سيطرة التراجعات على عدد من الأصناف الأساسية، وفي مقدمتها الطماطم والبصل والخيار والبطاطس والليمون، مقابل ارتفاع أسعار عدد من الخضروات الأخرى أبرزها البامية والكوسة والفاصوليا والملوخية، وفقًا لآخر تحديث للأسعار.

وجاءت أسعار الخضروات اليوم كالتالي:

الطماطم

سجل سعر كيلو الطماطم 23.03 جنيه، بعد تراجع قدره 1.32 جنيه.

البصل

بلغ سعر كيلو البصل 13.66 جنيه، بعد انخفاض قدره 0.93 جنيه.

الخيار (الصوب)

سجل سعر كيلو الخيار 21.51 جنيه، بعد تراجع قدره 2.62 جنيه.

البطاطس

بلغ سعر كيلو البطاطس 15.68 جنيه، بعد انخفاض قدره 0.20 جنيه.

الليمون البلدي

سجل سعر كيلو الليمون البلدي 46.69 جنيه، بعد تراجع قدره 5.33 جنيه.

الفلفل الرومي

بلغ سعر كيلو الفلفل الرومي 28.69 جنيه، بعد انخفاض قدره 0.68 جنيه.

الفلفل الحامي

سجل سعر كيلو الفلفل الحامي 28.51 جنيه، بعد تراجع قدره 0.32 جنيه.

الجزر

بلغ سعر كيلو الجزر 21.77 جنيه، بعد انخفاض قدره 1.28 جنيه.

الكرنب

سجل سعر الواحدة 33.81 جنيه، بعد انخفاض قدره 2.79 جنيه.

القرنبيط

بلغ سعر الواحدة 26.94 جنيه، بعد تراجع قدره 1.55 جنيه.

القلقاس

سجل سعر الكيلو 25.89 جنيه، بعد انخفاض قدره 0.33 جنيه.

البطاطا

بلغ سعر كيلو البطاطا 15.62 جنيه، بعد تراجع قدره 0.25 جنيه.

البامية

سجل سعر كيلو البامية 62.10 جنيه، بعد ارتفاع قدره 4.26 جنيه.

الكوسة

بلغ سعر كيلو الكوسة 24.83 جنيه، بعد زيادة قدرها 0.87 جنيه.

الفاصوليا الخضراء

سجل سعر كيلو الفاصوليا الخضراء 32.86 جنيه، بعد ارتفاع قدره 1.49 جنيه.

الملوخية

بلغ سعر كيلو الملوخية 21.72 جنيه، بعد زيادة قدرها 1.74 جنيه.

الباذنجان الرومي

سجل سعر كيلو الباذنجان الرومي 17.91 جنيه، بعد ارتفاع طفيف قدره 0.01 جنيه.

الباذنجان العروس

بلغ سعر كيلو الباذنجان العروس 21.73 جنيه، بعد زيادة قدرها 0.45 جنيه.

الباذنجان الأبيض

سجل سعر كيلو الباذنجان الأبيض 20.86 جنيه، بعد ارتفاع قدره 1.01 جنيه.