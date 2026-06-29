الطماطم بـ23 جنيهًا والبصل بـ13 جنيه.. أسعار الخضروات اليوم الاثنين

شهدت أسعار الخضروات في الأسواق، اليوم الاثنين 29 يونيو 2026، حالة من التراجع في الأسعار خاصة في عدد من الأصناف الأساسية التي يعتمد عليها المستهلك يوميًا، على رأسها الليمون البلدي والخيار والطماطم والبصل، بينما سجلت البامية والملوخية والفاصوليا الخضراء زيادات محدودة.

أبرز انخفاضات أسعار الخضروات اليوم

الليمون البلدي تراجع بقيمة 5.33 جنيه ليسجل 46.69 جنيهًا للكيلو.

الخيار الصوب انخفض 2.62 جنيه ليسجل 21.51 جنيهًا للكيلو.

الطماطم تراجعت 1.32 جنيه لتسجل 23.03 جنيهًا للكيلو.

البصل انخفض 0.93 جنيه ليسجل 13.66 جنيهًا للكيلو.

الجزر الأصفر تراجع 1.28 جنيه ليسجل 21.77 جنيهًا للكيلو.

الكرنب انخفض 2.79 جنيه ليسجل 33.81 جنيهًا للواحدة.

القرنبيط تراجع 1.55 جنيه ليسجل 26.94 جنيهًا للواحدة.

الفلفل الرومي انخفض 0.68 جنيه ليسجل 28.69 جنيهًا للكيلو.

الفلفل الحامي تراجع 0.32 جنيه ليسجل 28.51 جنيهًا للكيلو.

البطاطس انخفضت 0.20 جنيه لتسجل 15.68 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات التي ارتفعت اليوم