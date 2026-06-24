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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مفاجأة في أسعار الخضروات.. الطماطم والخيار والبصل تتراجع بالأسواق

قائمة بأسعار الخضروات اليوم في الأسواق
قائمة بأسعار الخضروات اليوم في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026 حالة من التباين، مع تسجيل تراجعات ملحوظة في عدد من الخضروات الأساسية التي يقبل عليها المواطنون يوميًا، ومنها الطماطم والبصل والخيار والفلفل، مقابل ارتفاع أسعار عدد من الأصناف الأخرى مثل البطاطس والملوخية والكوسة.

انخفاض أسعار الخضروات الأساسية اليوم

سجل سعر كيلو الطماطم اليوم 22.64 جنيه بعد تراجع قدره 1.29 جنيه مقارنة بالتعاملات السابقة.

كما انخفض سعر كيلو البصل إلى 13.73 جنيه مسجلًا تراجعًا بقيمة 29 قرشًا.

وتراجع سعر كيلو الخيار الصوب إلى 21.07 جنيه بانخفاض بلغ 1.35 جنيه.

الخضروات

وسجل كيلو الفلفل الرومي 28.34 جنيه بعد انخفاض قدره 58 قرشًا، فيما تراجع سعر الفلفل الحامي إلى 28.31 جنيه بانخفاض بلغ 65 قرشًا.

كما انخفض سعر كيلو الجزر الأصفر بقيمة 1.60 جنيه ليسجل 21.23 جنيه.

وسجل ورق العنب أكبر تراجع بين الأصناف الواردة بالبيانات بعدما انخفض بنحو 10.89 جنيه ليصل إلى 73.02 جنيه للكيلو.

ارتفاع أسعار بعض الخضروات في الأسواق

في المقابل، ارتفع سعر كيلو البطاطس إلى 16.03 جنيه بزيادة بلغت 46 قرشًا.

وصعد سعر كيلو الملوخية إلى 22.41 جنيه بزيادة قدرها 1.03 جنيه.

كما ارتفع سعر كيلو الكوسة إلى 25.44 جنيه بزيادة بلغت 66 قرشًا.

وسجل كيلو الفاصوليا الخضراء 33.23 جنيه بعد ارتفاع قدره 1.02 جنيه.

وارتفع سعر كيلو البامية إلى 63.75 جنيه بزيادة بلغت 71 قرشًا.

كما صعد سعر كيلو القلقاس إلى 26.46 جنيه بزيادة 62 قرشًا، بينما ارتفع سعر القرنبيط إلى 28.28 جنيه بزيادة بلغت 43 قرشًا.

أسعار أبرز الخضروات اليوم

سجل سعر كيلو الطماطم 22.64 جنيه.

وسجل سعر كيلو البطاطس 16.03 جنيه.

وبلغ سعر كيلو البصل 13.73 جنيه.

وسجل سعر كيلو الخيار الصوب 21.07 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي 28.34 جنيه.

اسواق الخضروات والفاكهة

وسجل سعر كيلو الفلفل الحامي 28.31 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 25.44 جنيه.

وسجل سعر كيلو الملوخية 22.41 جنيه.

وبلغ سعر كيلو البامية 63.75 جنيه.

وسجل سعر كيلو الليمون البلدي 47.01 جنيه.

سعر كيلو الطماطم اليوم سعر كيلو الخيار اليوم سعر كيلو البصل اليوم سعر كيلو البطاطس اليوم أسعار الخضروات والفاكهة سعر الخضار اليوم في الأسواق

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