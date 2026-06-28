الطماطم تبدأ من 5 جنيهات.. تعرف على أسعار الخضروات اليوم الأحد 28 يونيو 2026 في سوق العبور

استقرت أسعار الخضروات اليوم الأحد 28 يونيو 2026 داخل سوق العبور للجملة، مع استمرار تباين الأسعار بين الأصناف المختلفة، حيث حافظت الطماطم والبطاطس والبصل على مستوياتها السعرية، فيما سجلت البامية والفاصوليا والفلفل الألوان أعلى الأسعار بين الخضروات المتداولة.

الطماطم والبطاطس والبصل تتصدر قائمة الأسعار

شهدت أسعار الخضروات الأساسية استقرارًا ملحوظًا، إذ تراوح سعر الطماطم بين 5 و15 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت البطاطس أسعارًا بين 8 و15 جنيهًا، وبلغ سعر البصل الأبيض ما بين 8 و11 جنيهًا، في حين تراوح سعر البصل الأحمر بين 7 و9 جنيهات للكيلو.

الكوسة والجزر والخيار.. أسعار متفاوتة

وسجلت الكوسة أسعارًا تراوحت بين 7 و15 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر الجزر بدون عروش ما بين 10 و20 جنيهًا، وسجل الخيار البلدي أسعارًا بين 7 و13 جنيهًا، في حين تراوح سعر الخيار الصوب بين 10 و16 جنيهًا للكيلو.

الفاصوليا والبامية والفلفل الألوان الأعلى سعرًا

وجاءت الفاصوليا ضمن أكثر الأصناف ارتفاعًا، حيث تراوح سعرها بين 25 و37 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت البامية أسعارًا بين 25 و45 جنيهًا، ووصل سعر الفلفل الألوان إلى ما بين 30 و60 جنيهًا للكيلو.

كما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي والصوب بين 13 و19 جنيهًا، بينما سجل الفلفل الحامي أسعارًا من 7 إلى 13 جنيهًا للكيلو.

أسعار الباذنجان والثوم والقلقاس والبروكلي

وسجل الباذنجان البلدي أسعارًا بين 6 و12 جنيهًا للكيلو، والباذنجان الرومي بين 3 و8 جنيهات، بينما تراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 8 و12 جنيهًا.

كما بلغ سعر الثوم ما بين 20 و40 جنيهًا، والقلقاس بين 8 و13 جنيهًا، والبنجر بين 5 و8 جنيهات، فيما سجل البروكلي أسعارًا تراوحت بين 35 و50 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

الطماطم: 5 - 15 جنيهًا

البطاطس: 8 - 15 جنيهًا

البصل الأبيض: 8 - 11 جنيهًا

البصل الأحمر: 7 - 9 جنيهات

الكوسة: 7 - 15 جنيهًا

الجزر بدون عروش: 10 - 20 جنيهًا

الفاصوليا: 25 - 37 جنيهًا

الباذنجان البلدي: 6 - 12 جنيهًا

الباذنجان الرومي: 3 - 8 جنيهات

الباذنجان الأبيض: 8 - 12 جنيهًا

الخيار البلدي: 7 - 13 جنيهًا

الخيار الصوب: 10 - 16 جنيهًا

الفلفل الرومي: 13 - 19 جنيهًا

الفلفل الحامي: 7 - 13 جنيهًا

الفلفل الألوان: 30 - 60 جنيهًا

الملوخية: 4 - 8 جنيهات

البامية: 25 - 45 جنيهًا

الثوم: 20 - 40 جنيهًا

القلقاس: 8 - 13 جنيهًا

البنجر: 5 - 8 جنيهات

البروكلي: 35 - 50 جنيهًا

وتُعد أسعار سوق العبور مؤشرًا استرشاديًا لأسواق الجملة في مختلف المحافظات، وقد تختلف الأسعار التي تصل إلى المستهلك النهائي وفقًا لتكاليف النقل والتداول وهوامش الربح لدى تجار التجزئة في كل منطقة.