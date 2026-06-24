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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع 3 أشخاص.. النيران تلتهم «جامبو الخضروات» على طريق شرم الشيخ -النفق

حريق سيارة نقل خضراوات علي طريق النفق شرم الشيخ
حريق سيارة نقل خضراوات علي طريق النفق شرم الشيخ
ايمن محمد

شهد طريق «شرم الشيخ - نفق الشهيد أحمد حمدي» حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل بضائع محملة بالخضروات والفاكهة واشتعال النيران بها، على بُعد نحو 15 كيلومترًا قبل كمين عيون موسى في اتجاه القاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة جنوب سيناء قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل في سيارة نقل «جامبو» تحمل اللوحات المعدنية رقم (ق ب ط 9695)، أثناء عودتها من مدينة شرم الشيخ إلى القاهرة بعد الانتهاء من أعمال نقل وتوريد الخضروات والفاكهة.

وعلى الفور، دفعت الجهات المعنية بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية أن السيارة تعرضت للانقلاب على الطريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بها بصورة كاملة وتحولها إلى كتلة من اللهب في دقائق معدودة.

وأسفر الحادث عن مصرع ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون السيارة، بينهم قائدها، فيما تفحمت الجثامين نتيجة شدة الحريق، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتعامل مع الحادث وفقًا للضوابط المتبعة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها، بينما جرى نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة مستشفى رأس سدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه، مع تكليف الجهات الفنية بإجراء المعاينات اللازمة وإعداد التقارير الفنية للوقوف على تفاصيل الواقعة وظروف وقوعها.

يأتي الحادث ليجدد التحذيرات من مخاطر حوادث الطرق، خاصة على الطرق السريعة التي تشهد حركة مرورية مكثفة، وسط استمرار الجهات المختصة في متابعة أسباب الحادث واتخاذ القانونية اللازمة.

جنوب سيناء سيارة نقل خضراوات انقلاب مصرع

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