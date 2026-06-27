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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع أسعار الخضراوات بالأسواق.. انخفاض الطماطم والبصل والخيار وارتفاع البطاطس

الخضروات
الخضروات
ولاء عبد الكريم


شهدت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، اليوم السبت 27 يونيو 2026، حالة من التباين، مع تراجع ملحوظ في عدد من السلع الأساسية التي يقبل عليها المستهلكون يوميًا، مقابل ارتفاعات محدودة في بعض الأصناف الموسمية.
 

تراجع الخضروات الأساسية
 

سجل سعر كيلو الطماطم نحو 22.64 جنيه بعد انخفاض بلغ 1.29 جنيه مقارنة بالتعاملات السابقة، فيما تراجع سعر البصل إلى 13.73 جنيه بانخفاض قدره 29 قرشًا.
 

كما هبط سعر الخيار الصوب إلى 21.07 جنيه للكيلو بتراجع 1.35 جنيه، وانخفض الفلفل الرومي إلى 28.34 جنيه، والفلفل الحامي إلى 28.31 جنيه، بينما سجل الجزر الأصفر 21.23 جنيه للكيلو بعد تراجع قدره 1.60 جنيه.
 

ورق العنب يتراجع
 

سجل ورق العنب أكبر انخفاض بين الأصناف المتداولة، بعدما تراجع بنحو 10.89 جنيه للكيلو ليصل متوسط سعره إلى 73.02 جنيه، في ظل زيادة المعروض بالأسواق خلال الفترة الحالية.
 

ارتفاعات محدودة
 

في المقابل، ارتفع سعر البطاطس إلى 16.03 جنيه للكيلو بزيادة بلغت 46 قرشًا، كما صعدت الملوخية إلى 22.41 جنيه بزيادة 1.03 جنيه.

وسجلت الكوسة 25.44 جنيه للكيلو بزيادة 66 قرشًا، فيما ارتفعت الفاصوليا الخضراء إلى 33.23 جنيه، والبامية إلى 63.75 جنيه، إلى جانب زيادة أسعار القلقاس والقرنبيط إلى 26.46 جنيه و28.28 جنيه للكيلو على التوالي.
 

أبرز الأسعار اليوم
 

بلغ سعر كيلو الطماطم 22.64 جنيه، والبطاطس 16.03 جنيه، والبصل 13.73 جنيه، فيما سجل الخيار الصوب 21.07 جنيه للكيلو.

كما وصل سعر الفلفل الرومي إلى 28.34 جنيه، والفلفل الحامي إلى 28.31 جنيه، والكوسة إلى 25.44 جنيه، بينما سجلت الملوخية 22.41 جنيه، والبامية 63.75 جنيه، والليمون البلدي 47.01 جنيه للكيلو، في استمرار لحالة التباين التي تشهدها أسواق الخضروات خلال الفترة الحالية.

الخضروات اسعار الطماطم سعر الملوخية

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