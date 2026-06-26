أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. الطماطم تبدأ من 5 جنيهات والمانجو بـ15 جنيها

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة، اليوم الجمعة 26 يونيو 2026، حالة من الاستقرار النسبي، مع استمرار توافر المعروض وانتظام حركة التداول، وفقًا لآخر تحديثات سوق العبور للجملة، بينما ظلت الفروق بين أسعار الجملة والتجزئة في الحدود الطبيعية نتيجة تكاليف النقل وهوامش الربح.

أسعار الخضروات اليوم

استقرت أسعار الخضروات، وجاءت أبرزها كالتالي:

الطماطم: 5 - 15 جنيهًا للكيلو.

البطاطس: 8 - 15 جنيهًا.

البصل: 8 - 11 جنيهًا.

الكوسة: 7 - 15 جنيهًا.

الجزر: 10 - 20 جنيهًا.

الباذنجان البلدي: 6 - 12 جنيهًا.

الفلفل: 7 - 13 جنيهًا.

الملوخية: 4 - 8 جنيهات.

الخيار: 10 - 16 جنيهًا.

البامية: 25 - 45 جنيهًا.

الليمون: 20 - 50 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

كما حافظت الفاكهة على استقرارها، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

البرتقال الصيفي: 9 - 17 جنيهًا.

الجريب فروت: 9 - 15 جنيهًا.

العنب البناتي والأحمر: 25 - 40 جنيهًا.

عنب كرمسون والأسود: 30 - 45 جنيهًا.

التفاح المصري: 30 - 48 جنيهًا.

الكانتلوب والشمام: 12 - 20 جنيهًا.

البطيخ (3 إلى 6 كجم): 40 - 60 جنيهًا.

المانجو العويس: 30 - 50 جنيهًا.

المانجو الهندي: 25 - 35 جنيهًا.

المانجو التيمور: 25 - 35 جنيهًا.

المانجو الزبدية: 22 - 31 جنيهًا.

المانجو البلدي: 15 - 25 جنيهًا.

الخوخ العرايشي: 25 - 55 جنيهًا.



يأتي استقرار أسعار الخضروات والفاكهة مع زيادة المعروض الموسمي وتوافر المنتجات داخل الأسواق، وهو ما ساهم في الحفاظ على توازن الأسعار خلال الفترة الحالية.