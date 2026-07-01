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الطماطم تتراجع 3 جنيهات والبامية تقفز أكثر من 14 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الخضروات اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الطماطم تتراجع 3 جنيهات والبامية تقفز أكثر من 14 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الخضروات اليوم

قائمة بأسعار الخضروات اليوم في الأسواق
قائمة بأسعار الخضروات اليوم في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 تباينًا ملحوظًا، حيث قادت الطماطم والفاصوليا قائمة الانخفاضات، بينما سجلت البامية أكبر زيادة سعرية خلال تعاملات اليوم، إلى جانب ارتفاع عدد من الأصناف الأساسية، من بينها البطاطس والبصل والفلفل والكوسة، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أبرز انخفاضات أسعار الخضروات اليوم

سجل سعر كيلو الطماطم 20.10 جنيه، منخفضًا بقيمة 2.93 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الفاصوليا الخضراء 30.77 جنيه، بتراجع 2.09 جنيه.

وسجل سعر كيلو الملوخية 20.89 جنيه، منخفضًا بقيمة 0.83 جنيه.

الخضروات

وبلغ سعر كيلو الفلفل الحامي 28.28 جنيه، بتراجع 0.23 جنيه.

أسعار الخضروات الأساسية اليوم

سجل سعر كيلو البصل 13.93 جنيه، بزيادة 0.27 جنيه.

وبلغ سعر كيلو البطاطس 16.42 جنيه، مرتفعًا بقيمة 0.74 جنيه.

وسجل سعر كيلو الطماطم 20.10 جنيه، بعد تراجع بلغ 2.93 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الخيار الصوب 21.56 جنيه، بزيادة طفيفة قدرها 0.05 جنيه.

أبرز ارتفاعات أسعار الخضروات اليوم

سجل سعر كيلو البامية 76.36 جنيه، مرتفعًا بقيمة 14.26 جنيه، ليسجل أكبر زيادة بين الخضروات اليوم.

وبلغ سعر كيلو الباذنجان العروس 25.04 جنيه، بزيادة 3.31 جنيه.

وسجل سعر الواحدة من القرنبيط 29.19 جنيه، مرتفعًا بقيمة 2.25 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الباذنجان الأبيض 22.28 جنيه، بزيادة 1.42 جنيه.

وسجل سعر كيلو الكوسة 26.20 جنيه، مرتفعًا بقيمة 1.37 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي 29.82 جنيه، بزيادة 1.13 جنيه.

وسجل سعر كيلو البنجر 23.73 جنيه، مرتفعًا بقيمة 1.03 جنيه.

اسواق الخضروات والفاكهة

وبلغ سعر كيلو البطاطا 16.32 جنيه، بزيادة 0.70 جنيه.

وسجل سعر كيلو الكرنب 34.49 جنيه، مرتفعًا بقيمة 0.68 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الجزر الأصفر 22.12 جنيه، بزيادة 0.35 جنيه.

وسجل سعر كيلو الليمون البلدي 46.80 جنيه، مرتفعًا بقيمة 0.11 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم الخضروات والفاكهة سعر كيلو الطماطم اليوم سعر كيلو البصل اليوم ارتفاع أسعار الخضروات في الأسواق سعر الخضار في الأسواق سعر كيلو البطاطس اليوم

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