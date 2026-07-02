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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البامية تقفز 14 جنيهًا والطماطم تتراجع في أسواق الخضروات

الخضروات
الخضروات
ولاء عبد الكريم


شهدت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، اليوم الخميس 2 يوليو 2026، تباينًا ملحوظًا بين الارتفاع والانخفاض، حيث تصدرت البامية قائمة الزيادات اليومية، بينما واصلت الطماطم والفاصوليا تراجعها، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
 

تراجع الطماطم
 

سجل سعر كيلو الطماطم 20.10 جنيه، منخفضًا بقيمة 2.93 جنيه، فيما بلغ سعر كيلو الفاصوليا الخضراء 30.77 جنيه بتراجع 2.09 جنيه

كما انخفض سعر كيلو الملوخية إلى 20.89 جنيه بانخفاض 0.83 جنيه، وتراجع الفلفل الحامي إلى 28.28 جنيه للكيلو بفارق 0.23 جنيه.
 

أسعار السلع الأساسية
 

ارتفع سعر كيلو البصل إلى 13.93 جنيه بزيادة 0.27 جنيه، فيما سجلت البطاطس 16.42 جنيه للكيلو بارتفاع 0.74 جنيه. كما بلغ سعر الخيار الصوب 21.56 جنيه للكيلو بزيادة طفيفة بلغت 0.05 جنيه.
 

البامية تتصدر الزيادات
 

قفز سعر كيلو البامية إلى 76.36 جنيه، محققًا أكبر زيادة بين الخضروات اليوم بقيمة 14.26 جنيه، بينما ارتفع سعر الباذنجان العروس إلى 25.04 جنيه بزيادة 3.31 جنيه، وسجلت الواحدة من القرنبيط 29.19 جنيه بارتفاع 2.25 جنيه.
 

ارتفاعات متنوعة
 

بلغ سعر كيلو الباذنجان الأبيض 22.28 جنيه بزيادة 1.42 جنيه، فيما ارتفعت الكوسة إلى 26.20 جنيه للكيلو، والفلفل الرومي إلى 29.82 جنيه، والبنجر إلى 23.73 جنيه، كما سجلت البطاطا 16.32 جنيه والكرنب 34.49 جنيه للكيلو.
 

استقرار نسبي
 

وسجل الجزر الأصفر 22.12 جنيه للكيلو بزيادة طفيفة بلغت 0.35 جنيه، فيما بلغ سعر كيلو الليمون البلدي 46.80 جنيه بارتفاع محدود قدره 0.11 جنيه، لتواصل الأسواق حالة التباين في أسعار الخضروات مع تغيرات العرض والطلب خلال الموسم الحالي.

الخضروات الطماطم البامية

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