الصحة: إحالة إدارة مستشفى المنصورة التخصصي والطبيبة المتغيبة للتحقيق

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية موسعة بمحافظة الدقهلية للاطمئنان على انتظام سير العمل وجودة الخدمات الصحية المقدمة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف المرور على المنشآت الصحية بالمحافظات.

بدأ نائب الوزير جولته بمستشفى ميت غمر المركزي، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة ووحدة الرنين المغناطيسي، وراجع سجلات التردد وآليات إصدار التقارير، كما تفقد العيادات الخارجية ورعاية الطوارئ والصيدلية وصيدلية العلاج على نفقة الدولة وقسم الرعاية المركزة ووحدة فصل البلازما والقسم الداخلي. وفي ختام الزيارة أشاد بانتظام العمل والانضباط الإداري، ووجه الشكر لإدارة المستشفى والفرق الطبية والإدارية مع صرف مكافأة أسبوعين من الحافز تقديرًا لتميزهم.

قصور واضحة في الأداء الإداري

ثم توجه إلى مستشفى المنصورة التخصصي، حيث رصد أوجه قصور واضحة في الأداء الإداري والفني شملت عدم تواجد بعض الأطباء وتكدسًا شديدًا أمام عيادة العظام وعدم استيفاء السجلات الطبية، ونقصًا في بعض فصائل الدم، وتوقف بعض أجهزة المعمل عن العمل. ووجه على الفور بإحالة إدارة المستشفى بأكملها والطبيبة المتغيبة إلى التحقيق، مع اتخاذ إجراءات فورية لتصويب الموقف تشمل زيادة أعداد الأطباء بعيادة العظام واستيفاء السجلات وتوفير فصائل الدم والكواشف المعملية اللازمة.

وشملت الجولة زيارة اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي، حيث تابع إجراءات تقديم الخدمات وإنهاء الإجازات المرضية واللجان الطبية والمعاشات، ووجه بتيسير الإجراءات وتقليل زمن الانتظار. كما تفقد عيادة جديلة الشاملة للتأمين الصحي والتقى بالمواطنين، واستمع إلى شكواهم المتعلقة بطول فترات الانتظار واقتصار بعض الأطباء على عدد محدود من الكشوفات وتأجيل الحالات المحجوزة، واضطرار المرضى للتنقل بين العيادات لصرف العلاج.

ووجه نائب الوزير مدير فرع التأمين الصحي بالدقهلية باتخاذ إجراءات عاجلة خلال أسبوع، تشمل تفعيل منظومة خدمة المواطنين، وإنشاء مسار مخصص لكبار السن وذوي الهمم، وتوحيد إجراءات الكشف والصرف في نفس المكان.

واختتم الجولة بزيارة وحدة طب الأسرة بميت زنقر بإدارة طلخا الصحية، حيث اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات، وأشاد بتحقيق المستهدفات في برامج التطعيمات وبحصول الوحدة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وفي ختام الجولة عقد اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور حمودة الجزار مدير مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، وعدد من القيادات الطبية. وتم خلال الاجتماع استعراض الأداء الفني وموقف اعتماد منشآت الرعاية الأولية، وأُعلن أن محافظة الدقهلية أصبحت أول محافظة على مستوى الجمهورية تحقق المستهدف بنجاح اعتماد 17 منشأة رعاية أولية. وفي ضوء هذا التميز وجه الدكتور عمرو قنديل بصرف مكافأة أسبوعين من الحافز للفرق الطبية بالمنشآت المعتمدة، ومكافأة أسبوعين أخرى للمعمل المشترك ومعمل الرصد البيئي وفرق السلامة والصحة المهنية وصحة البيئة والترصد والمتوطنة بالمديرية.