نائب وزير الصحة يوجه بإنشاء عيادة للتأمين الصحي داخل مستشفى الحمام

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة ميدانية موسعة بعدد من المنشآت الصحية بمحافظة مطروح، يرافقه فريق المراجعة الداخلية والحوكمة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وذلك لمتابعة انتظام العمل والتأكد من جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية، وتوافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة للمواطنين والمصطافين خلال موسم الصيف.

بدأ نائب الوزير جولته بمستشفى الحمام المركزي، حيث راجع سير العمل بقسم الاستقبال والطوارئ ومكتب دخول المرضى، واطلع على الملفات الطبية والمعدل الزمني لتقديم الخدمة، كما تفقد عيادة الأسنان والمعمل، ووجه بسرعة الانتهاء من المبنى الجديد تمهيداً لنقل الخدمات وتطوير المبنى الحالي.

وتفقد الأقسام الداخلية والرعاية المركزة، واطمأن على حالة المرضى، واستمع إلى آرائهم، موجهاً بإنشاء عيادة للتأمين الصحي داخل المستشفى وإعداد حصر شامل باحتياجات الأطباء لتدعيم القوى البشرية.

التشغيل المبدئي في الأول من يوليو

واستكمل الفريق الجولة بمستشفى رأس الحكمة لمتابعة جاهزيته قبل التشغيل المبدئي في الأول من يوليو، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية وقسم النساء والتوليد، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات. يُذكر أن المستشفى مقام على مساحة 15 ألف متر مربع، وسيزداد عدد أسرته بعد التطوير من 21 إلى 60 سريراً.

كما تفقد الوحدة الصحية برأس الحكمة، وراجع انتظام العمل في أقسام الاستقبال والطوارئ والفحص والمعمل والصيدلية وعيادات طب الأسرة والأسنان وتنظيم الأسرة، مع مراجعة معدلات التردد وتطبيق اشتراطات السلامة، إلى جانب متابعة مكتب الصحة لتسجيل المواليد والوفيات.

وتابع الفريق المرافق جولته بمستشفى الضبعة المركزي، حيث راجع سجلات الحضور والانصراف وانتظام الفرق الطبية، ووجه بإحالة بعض المسؤولين للتحقيق في واقعة إدارية، مع تفقد أقسام الرعاية المركزة والحضانات والعمليات والتعقيم والمعمل وبنك الدم، ومراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وشملت الجولة المرور على المركز الطبي بالحي اللاتيني ومستشفى مارينا المركزي، حيث وجه بدعم القوى البشرية وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لتحسين الخدمات واستيفاء اشتراطات حفظ المستلزمات.

كما تفقد موقع إنشاء مستشفى العلمين الجديد الذي يستهدف 140 سرير إقامة و15 سرير حروق و50 سرير رعاية مركزة و25 حضانة و7 غرف عمليات و30 ماكينة غسيل كلوي و18 عيادة خارجية.

واختتم الفريق الجولة بمستشفى العلمين النموذجي، حيث تفقد أقسام الرعاية المركزة والحضانات والأقسام الداخلية والصيدلية ووحدة الغسيل الكلوي والطوارئ، وأشاد بتوافر الأدوية، موجهاً بإصلاح الأعطال وتنفيذ الصيانة الدورية.

رافق الدكتور محمد الطيب في بداية الجولة الدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح، وممثلي قطاعات العلاجي والمشروعات بالوزارة.