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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: الدولة تولي ملف الأمراض النادرة أولوية قصوى

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان فعاليات انطلاق “منتدى مؤسسة مرسال للأمراض النادرة 2026”، الذي يُعد أول منتدى وطني متخصص في مصر لمناقشة قضايا الأمراض النادرة، بحضور الأستاذة هبة راشد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس اللجنة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة عبلة الألفي نائب الوزير، ونخبة من كبار المسؤولين والخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني وشركات الرعاية الصحية.

وأكد الوزير أن الدولة تولي ملف الأمراض النادرة أولوية قصوى ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 ومنظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال استراتيجية متكاملة ترتكز على التشخيص المبكر ومسارات الإحالة والحماية المالية. واستعرض جهود الدولة في هذا المجال، مشيراً إلى التوسع في المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والنادرة، وإنشاء السجل الوطني للأمراض النادرة، ومراكز التميز الإقليمية، بالإضافة إلى عمل اللجنة العلمية العليا التي حددت 12 مرضاً نادراً كأولوية وطنية للدعم المركز وفق أسس علمية تضمن العدالة 

 تأسيس صندوق الأمراض النادرة وإدراج خدماتها ضمن التأمين الصحي الشامل

وأشار الدكتور عبدالغفار إلى تأسيس صندوق الأمراض النادرة وإدراج خدماتها ضمن التأمين الصحي الشامل لتخفيف الأعباء المالية عن المرضى وأسرهم، مؤكداً مواصلة مصر تعزيز دورها الإقليمي والدولي في تطوير سياسات رعاية الأمراض النادرة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علي الغمراوي أن توفير أدوية الأمراض النادرة يأتي في صدارة أولويات هيئة الدواء المصرية، من خلال توسيع إتاحة العلاجات المبتكرة، وتوطين تصنيعها محلياً، وتطوير منظومة الرقابة والتتبع لضمان استدامة الإمداد وفق أعلى معايير الجودة.

بدوره، أشاد الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر بالخطوات المصرية في تعزيز الكشف المبكر وتطوير خدمات التشخيص والرعاية، مؤكداً استمرار المنظمة في دعم التعاون لتحسين جودة حياة مرضى الأمراض النادرة.

وأكد الدكتور حازم خميس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للشؤون الصحية أهمية التكامل بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتقديم دعم صحي واجتماعي ونفسي شامل للمرضى وأسرهم.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن ندرة بعض الأمراض تستوجب مزيداً من الاهتمام وتضافر الجهود لضمان حصول المرضى على الرعاية اللازمة، مشيدة بالشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، ومثمنة جهود مؤسسة مرسال تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكدت أن التعاون المثمر مع وزارة الصحة يمثل ركيزة أساسية لتوفير حياة صحية أفضل وترسيخ تنمية صحية مستدامة من خلال الشراكات والتكامل بين مختلف الجهات.

وفي ختام الفعاليات، أعربت الأستاذة هبة راشد عن فخرها بأن يمثل المنتدى تتويجاً لأكثر من عقد من العمل الميداني لمؤسسة مرسال، قائلة: “يأتي هذا المنتدى خطوة جديدة نحو تحويل ملف الأمراض النادرة إلى أولوية وطنية تجمع جميع الأطراف على رؤية مشتركة تضمن رعاية صحية متكاملة وعادلة لكل مريض”.

وزير الصحة مصر الأمراض النادرة نبيلة مكرم الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 2030 التشخيص المبكر المجتمع المدني

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