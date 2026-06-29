وزير الصحة يعتمد مقترح تشكيل مجلس إدارة جديد لـ فاكسيرا

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا”، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الطبية، ونواب ومساعدي الوزير، والدكتور شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة الشركة، وأعضاء المجلس والجمعية العمومية، وممثلي الجهات المعنية.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدًا الدور الاستراتيجي الحيوي للشركة في تعزيز منظومة الأمن الصحي القومي.

الموازنة التقديرية المستقلة والمجمعة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجمعية العمومية العادية استعرضت الموازنة التقديرية المستقلة والمجمعة للشركة وشركاتها التابعة (الأمصال، وخدمات نقل الدم، واللقاحات البيطرية) للعام المالي 2025/2026، إلى جانب تقارير مراقبي الحسابات ومتابعة تقويم الأداء، وشدد الوزير على أهمية التوسع في الاستثمارات والشراكات الدولية مع الشركات العالمية الرائدة لنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع اللقاحات.

وزير الصحة

وفي اجتماع الجمعية غير العادية، تم مناقشة تعديل بعض لوائح النظام الأساسي والسجل التجاري للشركة، والموافقة على إنشاء معمل سلامة حيوية من المستوى الثالث (BSL-3) بمقر الشركة بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 6 آلاف متر مربع، ويهدف المعمل إلى تعزيز قدرات الدولة في البحث العلمي والتشخيص المبكر والاستجابة السريعة لمهددات الصحة العامة، ودعم برامج تصنيع اللقاحات الروتينية والطارئة.

وزير الصحة

كما استعرض الاجتماع نتائج أعمال «فاكسيرا» خلال السنوات الست الماضية، بما في ذلك حجم الاستثمارات وخطط التوسع لتغطية احتياجات السوق المحلي والإفريقي، والموقف التنفيذي لتشغيل خط السرنجات المعبأة، وجهود التحول الرقمي، ووجه الوزير بتشكيل لجنة عمل متخصصة لحل التحديات التي قد تواجه قطاعي خدمات الدم والخدمات البيطرية.

وفي ختام الاجتماع، اعتمد الوزير مقترح تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الدكتور عوض جبر عوض خليل (رئيسًا غير تنفيذي)، وعضوية كل من: الدكتور شريف شوقي الفيل (عضوًا منتدبًا تنفيذيًا)، والدكتور أشرف محمد إبراهيم منصور، والدكتور محمد عبد العاطي مصطفى قنديل، والدكتور طارق عبد الخالق عبد الحميد مرزوق، والدكتور محمد فاروق عصمت محمد علي، والسيد أحمد سيد حسن (ممثلاً عن وزارة المالية)، والسيد علي عبد الباسط علي (ممثلاً عن الاتحاد النقابي العمالي الأكثر تمثيلاً)، والدكتور عاطف محمد عواد العوام (عضوًا).