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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ألبان الأطفال تحت القبة.. صحة النواب تبدأ جلسة استماع بحضور وزير الصحة

لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب
لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب
فريدة محمد

بدأت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، اجتماعها الموسع الآن، لتنظيم جلسة استماع برلمانية رفيعة المستوى لمناقشة "معايير وآليات صرف الألبان المدعمة للأطفال في مصر"، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

يأتي هذا الاجتماع العاجل لفتح ملف آليات التوزيع الحالية، وبحث سبل تذليل العقبات التي تواجه الأسر المصرية في الحصول على الألبان المدعمة، وضمان إحكام الرقابة لتوجيه الدعم كاملاً إلى مستحقيه الفعليين.

 رأس أولويات الأجندة التشريعية والرقابية

من جانبه، صرّح الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية، مع انطلاق الجلسة، بأن ملف صحة الطفل وتوفير احتياجاته الأساسية يقع على رأس أولويات الأجندة التشريعية والرقابية للجنة في المرحلة الحالية، مشدداً على أن الهدف من هذه الجلسة هو وضع آليات واضحة وحاسمة تضمن توافر الألبان المدعمة بشكل عادل ومستدام في كافة منافذ الجمهورية، فضلاً عن التأكد التام من مطابقتها لأعلى المعايير الصحية لسلامة الأطفال.

 صرف ألبان الأطفال

ويستعرض وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع الجاري، رؤية الوزارة الاستراتيجية وخططها الرقابية والتنفيذية المتعلقة بمنظومة صرف ألبان الأطفال، كما يفتح الباب للإجابة على تساؤلات وملاحظات أعضاء اللجنة البرلمانية للوصول إلى صيغة تنفيذية تضمن حماية الأمن الصحي والغذائي لأطفال مصر.

ألبان الأطفال صحة النواب وزير الصحة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب

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