فستان قصير وسعره خيالي.. جيسيكا حسام الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نجحت الفنانة جيسيكا حسام في جذب أنظار جمهورها ومحبيها بعد أحدث جلسة تصوير شاركتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة اتسمت بالبساطة والرقي، لتتلقى العديد من التعليقات التي أشادت بذوقها في اختيار الأزياء واعتمادها إطلالة ناعمة تناسب أجواء الصيف.

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سعر فستان جيسيكا

حرصت جيسيكا على الظهور بإطلالة أنثوية مميزة، إذ اختارت فستانا قصيرا بلا أكمام من تصميم العلامة التجارية KAROLINE LANG، وجاء الفستان مصنوعا من الساتان الفاخر بتصميم انسيابي أبرز رشاقتها، بينما بلغ سعره نحو 1200 دولار، أي ما يعادل قرابة 59 ألفا و412 جنيها.

تفاصيل الإطلالة

ولإكمال إطلالتها، نسقت الفنانة الشابة الفستان مع حذاء أنيق من تصميم Rene Caovilla جاء بنفس اللون، وهو ما منح مظهرها لمسة من الانسجام والأناقة، كما اكتفت بعدد محدود من الإكسسوارات الراقية التي أضافت بريقا دون مبالغة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت جيسيكا تسريحة شعر بسيطة ومنسدلة، مع مكياج هادئ ارتكز على الألوان الطبيعية، وهو ما أبرز ملامحها ومنحها إطلالة ناعمة لاقت إعجاب متابعيها.

وسرعان ما حصدت الصور آلاف الإعجابات والتعليقات، حيث تغزل الجمهور في أناقتها، مؤكدين أن البساطة كانت عنوان إطلالتها، فيما وصفها آخرون بأنها من أكثر الفنانات الشابات اهتماما بالتفاصيل واختيار الأزياء التي تناسب شخصيتها.

وتحرص جيسيكا حسام الدين بين الحين والآخر على مشاركة جمهورها بأحدث إطلالاتها وكواليس أعمالها الفنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعلها محل اهتمام دائم من متابعيها، الذين يترقبون كل جديد يتعلق بأخبارها وأعمالها المقبلة.

ويأتي هذا الظهور في وقت تواصل فيه جيسيكا نشاطها الفني، حيث تستعد للمشاركة في عدد من المشروعات الجديدة، إلى جانب حرصها على التفاعل المستمر مع جمهورها من خلال الصور والمقاطع المصورة التي تنشرها عبر منصاتها المختلفة، وهو ما يعزز من حضورها على الساحة الفنية وبين جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.