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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول: الشركات المصرية أصبحت شريكًا في تنفيذ مشروعات الطاقة بالمنطقة

وزير البترول في زيارة مشروع إنبى بالإمارات
وزير البترول في زيارة مشروع إنبى بالإمارات
أمل مجدى

في مستهل زيارته الرسمية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، زيارة ميدانية إلى موقع عمل شركة إنبي بمنطقة حبشان، حيث التقى فرق العمل المصرية التي تنفذ أحد أكبر مشروعات الطاقة في دولة الإمارات، وذلك بحضور المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس خالد إبراهيم، رئيس شركة إنبي، والمهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت.

واطّلع وزير البترول على المشروع الذي تنفذه شركة إنبي بدولة الإمارات الشقيقة بالتعاون مع شركة بتروجت، ضمن ائتلاف مصري، لصالح شركة أدنوك الإماراتية، للغاز وهو مشروع المعالجة المسبقة للغاز في حبشان وربطه بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بنظام التسليم الشامل، في واحد من أهم المشروعات الاستراتيجية بقطاع الطاقة في دولة الإمارات.

وأكد وزير البترول أن نجاح شركات قطاع البترول المصري في تنفيذ مشروعات كبري خارج مصر يعكس ما تمتلكه الكفاءات المصرية من خبرات هندسية وفنية وقدرة تنافسية تؤهلها للفوز بثقة كبرى شركات الطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يأتي ترجمة لاستراتيجية الوزارة الهادفة إلى التوسع في الأسواق الخارجية، وتعظيم حجم أعمال شركات القطاع، من خلال بناء شراكات مستدامة مع المؤسسات الوطنية الكبرى بالدول الشقيقة ، وفي مقدمتها مجموعة أدنوك الإماراتية.

وأضاف أن شركة إنبي تمثل إحدى الصروح الهندسية الوطنية، بما تمتلكه من سجل حافل في تنفيذ المشروعات البترولية والصناعية وفق أعلى المعايير العالمية، مشيدًا بما تقدمه من نموذج ناجح للتكامل مع شركة بتروجت، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة الشركات المصرية كمقاول رئيسي موثوق في تنفيذ المشروعات الإقليمية الكبرى.

وأشار وزير البترول إلى أن ما تحققه إنبي وبتروجت في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية يؤكد تنامي الحضور المصري في أسواق الطاقة الإقليمية، ويعكس ثقة متزايدة في قدرات شركات قطاع البترول، مؤكدًا استمرار الدعم الكامل لتوسعها الخارجي تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية والحكومة نحو زيادة تنافسية الشركات المصرية وتعظيم مساهمتها في المشروعات الدولية.

وفي ختام الزيارة، حرص الوزير على لقاء العاملين بالموقع، موجهًا لهم الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهود، ومؤكدًا ثقته في قدرتهم على مواصلة تحقيق النجاحات، والحفاظ على السمعة المتميزة التي اكتسبتها شركات قطاع البترول المصري في الأسواق الخارجية.

وتحظى شركة إنبي بمكانة متقدمة في التصنيفات العالمية، حيث جاءت ضمن قائمة أكبر المقاولين الدوليين الصادرة عن مؤسسة ENR الأمريكية، كما صنفتها MEED Projects ضمن أبرز شركات المقاولات العربية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بين أفضل المقاولين الرئيسيين في دولة الإمارات، بما يعكس مكانتها الإقليمية والدولية وريادتها في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية التحتية

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