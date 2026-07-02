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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رئيس الوزراء يتحدث عن لجنة تسعير البترول.. وهذه أسعار البنزين والسولار اليوم

البنزين
البنزين
قسم الخدمات

​أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن عودة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية للعمل بشكل دوري ومنتظم مطلع الربع الأول من العام المالي الجاري.

وسوف تتولى اللجنة مراجعة أسعار المحروقات كل 3 أشهر وفقًا للمعايير الاقتصادية المعتمدة ومتوسطات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف، مؤكداً أن القرارات لا تُتخذ بناءً على تحركات لحظية بل وفق تقييم فترات زمنية محددة.

أسعار البنزين اليوم الأحد

​وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الشامل عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، الأسباب الاستراتيجية وراء تثبيت أسعار البنزين الحالية وعدم خفضها رغم التراجعات العالمية الأخيرة.

وقال إن الهيئة العامة للبترول تحملت أعباءً مالية ضخمة وفروق أسعار كبيرة في الفترات الماضية ولم تمررها للمواطن، لا سيما حينما قفزت أسعار النفط عالمياً إلى مستويات قياسية بلغت نحو 125 دولاراً للبرميل في أبريل الماضي.

 

​تأمين احتياجات الصيف وخفض الأعباء

​وأضاف مدبولي أن الدولة قامت باستيراد وشراء كميات وفيرة وضخمة من الوقود لتأمين متطلبات محطات توليد الكهرباء واستهلاك المواطنين الكثيف خلال أشهر الصيف، والتي تمثل ذروة الاستهلاك السنوي، مشدداً على أن التثبيت الحالي يهدف إلى تعويض تلك الفجوة التمويلية السابقة.

أسعار البنزين في أمريكا تتجاوز عتبة 4.50 دولار وسط مخاوف من تعطل إمدادات

​وعقّب رئيس الوزراء على تساؤلات الشارع بشأن السياسة السعرية للمواد البترولية، قائلاً: "لسنا هواة تحميل المواطن أعباء إضافية"، في إشارة إلى حرص الدولة على موازنة منظومة الدعم مع الحفاظ على استقرار السوق وتأمين الإمدادات.

 

​خريطة أسعار الوقود المستقرة في السوق المحلية

​وجاءت أسعار المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز المستقرة في الأسواق على النحو التالي:

  • ​بنزين 95: 24.00 جنيها / لتر.
  • ​بنزين 92: 22.25 جنيه / لتر.
  • ​بنزين 80: 20.75 جنيه / لتر.
  • ​السولار والكيروسين: 20.50 جنيه / لتر.
  • ​غاز تموين السيارات: 13.00 جنيها / المتر المكعب.
  • ​أسطوانة البوتاجاز (المنزلي): 275 جنيهاً.
أخر تحديث.. سعر لتر البنزين بكافة أنواعه في محطات الوقود اليوم

ذكرى ثورة 30 يونيو 

كان رئيس الوزراء قدم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تجسد عظمة الشعب المصري، وتعكس مدى حبه لوطنه، مشيرًا إلى أن خروج المصريين في ثورة 30 يونيو كان من أجل إنقاذ الدولة من مصير مجهول كان يمكن أن تؤول إليه، مختتمًا حديثه بتوجيه كل التحية والتقدير للشعب المصري العظيم، الذي يواصل دومًا الحفاظ على وطنه والدفاع عن مقدراته.

وقال رئيس الوزراء: “أتوجه باسمي وباسم الشعب المصري بخالص التمنيات والدعوات بالتوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراته المقبلة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، متمنيًا له تحقيق الفوز ومواصلة مشواره بنجاح”.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن المؤتمر الصحفي سيتناول عددًا من الموضوعات الرئيسية، يأتي في مقدمتها إعلان صندوق النقد الدولي موافقته، على مستوى الخبراء، على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا الملف حظي باهتمام واسع وتساؤلات متكررة خلال الفترة الماضية. 

لجنة التسعير أسعار البنزين السولار أسعار البترول مجلس الوزراء

بالصور

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