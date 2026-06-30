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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

شقق الإسكان الاجتماعي.. خطوات التصالح إلكترونيا حال تحرير محضر غلق

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
قسم الخدمات

في إطار حملات الضبطية القضائية المستمرة التي تشنها أجهزة المدن الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي لدعم تمويل العقارات وضمان شغل الوحدات السكنية من قِبل مستحقيها، قد يواجه بعض الحاجزين إجراءات قانونية نتيجة عدم إشغال الوحدة أو لمخالفة شروط التعاقد، والتي تسفر أحياناً عن تحرير "محضر غلق" للوحدة السكنية.

ولتبسيط الإجراءات القانونية وإتاحة فرصة لتسوية الأوضاع إلكترونياً، يوضح صدى البلد لكم الخطوات الرسمية السبع المعتمدة لكيفية التصالح وإعادة فتح الشقة المغلقة:

سحب شقق الإسكان الاجتماعي

خطوات التصالح على محضر غلق شقة الإسكان الاجتماعي:

استقبال الرسالة النصية: يتلقى المستفيد المخالف رسالة نصية قصيرة (SMS) على هاتفه المحمول تحتوي على رابط مباشر مخصص للتصالح.

تسجيل الدخول: يقوم المواطن بالدخول على الرابط المستلم وتسجيل بياناته الرسمية باستخدام الرقم القومي.

اختيار الخدمة: يتم التوجه داخل المنصة الإلكترونية واختيار بند "طلب تصالح" من القائمة المتاحة على الموقع.

استيفاء البيانات: يقوم المستفيد بتحميل نموذج التصالح المتاح على الموقع الإلكتروني وملء كافة البيانات المطلوبة فيه بدقة.

سحب شقق الإسكان الاجتماعي

سداد رسوم الفحص: يتوجه المواطن إلى أحد فروع الهيئة القومية للبريد المصري لدفع الرسوم المقررة لفحص الطلب.

رفع المستندات: يتم إعادة الدخول إلى الموقع ورفع نموذج التصالح المستوفى مضافاً إليه إيصال سداد رسوم الفحص البريدي إلكترونياً.

سداد الغرامة المالية: عقب مراجعة الطلب من الجهات المختصة وصدور قرار القبول، يلتزم المستفيد بدفع قيمة الغرامة المقررة لإتمام التصالح بشكل نهائي وإلغاء محضر الغلق.

نصائح هامة للمستفيدين

وأهابت الجهات المعنية بضرورة التزام حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي بالضوابط القانونية المقررة وقوانين الإسكان، وفي مقدمتها الإقامة الدائمة بالوحدة وعدم التصرف فيها بالبيع أو الإيجار، مع سرعة تتبع خطوات التصالح عبر المنصات الرسمية فور تلقي أي إخطار لضمان عدم سحب الوحدة السكنية بشكل نهائي.

موعد فتح باب حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2026

طرح 314 وحدة سكنية متميزة في 8 مدن جديدة

​وكان أعلن اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن فتح باب الحجز لـ 314 وحدة سكنية متميزة بمشروعات الهيئة في عدد من المدن الجديدة والمحافظات.

خريطة توزيع الوحدات والمساحات المطروحة

و​تتميز الوحدات السكنية بمواقعها الاستراتيجية ومساحاتها المتنوعة التي تلبي كافة الاحتياجات:

المدن والمحافظات المشمولة: القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، 15 مايو، السويس، بورسعيد، والعريش.

المساحات المتاحة: تبدأ من 47 مترًا مربعًا وتصل إلى 155 مترًا مربعًا.

​و​أكد رئيس الهيئة أن عملية التخصيص ستجرى في تمام الساعة 12 ظهرًا بقرعة علنية تضمن الشفافية والحيادية الكاملة، ووفقًا للمواعيد المحددة بكراسة الشروط.

الإسكان الاجتماعي

و​اختتم اللواء وليد البارودي بالإشارة إلى أن وزارة الإسكان تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة تتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن الهيئة حريصة على تقديم هذه الوحدات بأسعار تنافسية تساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتلبية الطلب المتزايد على العقارات في المدن الجديدة.

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