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مصر والإمارات تبحثان توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع البترول لتعزيز الاكتشافات وخفض تكلفة الإنتاج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر والإمارات تبحثان توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع البترول لتعزيز الاكتشافات وخفض تكلفة الإنتاج

وزير البترول يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة AIQ التابعة لمجموعة أدنوك الإماراتية
وزير البترول يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة AIQ التابعة لمجموعة أدنوك الإماراتية
أمل مجدى

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، دنيس جول، الرئيس التنفيذي لشركة AIQ التابعة لمجموعة أدنوك الإماراتية، لبحث آفاق التعاون في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بمجالات البترول والغاز، بما يدعم استراتيجية الوزارة لتحديث القطاع، وتعظيم الاستفادة من البيانات، ورفع كفاءة أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأكد الوزير أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في مستقبل صناعة البترول، لما يوفره من قدرات متقدمة في معالجة وتحليل البيانات الجيوفيزيقية والسيزمية بسرعة ودقة غير مسبوقتين، بما يسهم في تحسين جودة القرارات، وتسريع أعمال الاستكشاف، ورفع كفاءة التشغيل، وخفض التكاليف.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها على توظيف أحدث الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعظيم فرص تحقيق اكتشافات جديدة، وإعادة تقييم وإحياء المناطق والحقول القديمة والمتقادمة، وزيادة إنتاجيتها، بما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج البرميل وتعظيم العائد الاقتصادي من الثروات البترولية.

ومن جانبه، استعرض السيد دنيس جول منظومة الحلول الذكية التي تطورها شركة AIQ، والتي تغطي مختلف أنشطة صناعة البترول، بدءًا من علوم باطن الأرض والاستكشاف، مرورًا بالحفر والإنتاج، وصولًا إلى إدارة الأصول وسلامة المنشآت، بما يحقق ثلاثة أهداف رئيسية هي خفض تكلفة الإنتاج، وتعظيم الكفاءة التشغيلية، وزيادة القيمة المضافة عبر جميع مراحل سلسلة القيمة.

وأوضح أن الشركة تتجه حاليًا إلى تطوير الجيل الجديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي القائمة على نماذج الفيزياء والكيمياء، بما يعزز دقة تفسير البيانات السيزمية، ويحسن قرارات الاستكشاف والتطوير، ويسهم في رفع معدلات النجاح وخفض المخاطر.

وأضاف أن AIQ نجحت في تنفيذ عدد من المشروعات التطبيقية، من بينها نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ المبكر بأعطال مضخات الرفع الغاطسة الكهربائية (ESP)، تمكن من التنبؤ بالأعطال قبل حدوثها بنحو 45 يومًا، بما يدعم استدامة العمليات ويحد من توقف الإنتاج، إلى جانب تطوير منصة ذكية لإدارة وتحليل بيانات الآبار، واستخدام الكاميرات الذكية لتعزيز السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

كما بحث الجانبان فرص الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، بما يسهم في تحسين تصميم وتنفيذ الآبار، وتعظيم إنتاجية الحقول، وخفض زمن وتكلفة العمليات.

وناقش اللقاء كذلك مقترح إنشاء كيان مشترك تحت اسم AIQ Egypt ليكون منصة متخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع البترول المصري، من خلال دمج البيانات المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG)، مع الخبرات الوطنية والتقنيات المتقدمة التي تمتلكها الشركة، بما يدعم اتخاذ القرار، ويسرع عمليات الاستكشاف والإنتاج، ويعزز تنافسية قطاع البترول المصري.

حضر اللقاء المهندس محمود ناجي، وكيل الوزارة المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس إسحق سعد، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج الزيت الخام والمشرف على إنتاج الغاز بالوزارة، والدكتور محمد رضوان، نائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف، ومدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG).

البترول الغاز النفط التعدين أدنوك وزير البترول

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