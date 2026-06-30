أبو العينين: نجاح الدولة في تصفير مديونيات شركات البترول عنوان تسويقي مهم

قدم النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وأوضح أبو العينين، في كلمته التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، والتي جاءت من الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروعي قانونين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع عدد من الشركات للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في عدد من المناطق، من بينها منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط، ومناطق جمصة ورأس غارب وأبو سنان وجنوب رفح.

وأكد أبو العينين أن هذه الاتفاقيات «لم تأتِ من فراغ»، لكنها جاءت نتيجة توافر مناخ استثماري آمن ومستقر، مشيرًا إلى أن ذكرى ثورة 30 يونيو تمثل محطة مهمة أرست دعائم بناء الجمهورية الجديدة ومواصلة مسيرة التنمية.

وأشاد عضو مجلس النواب بجهود الدولة في تطوير قطاع البترول، مؤكدًا أن نجاحها في تصفير مديونيات شركات البترول يمثل «عنوانًا تسويقيًا مهمًا» يجب استثماره في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع.

وأضاف أن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز يؤهلها لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة، داعيًا إلى وضع استراتيجية متكاملة تستفيد من هذه المقومات، وتحويل مصر إلى مشروع ضخم في مجالات تداول ونقل وتخزين البترول والغاز.

وأشار أبو العينين إلى أهمية التوسع في استغلال ثروات الغاز، خاصة الغاز الصخري، موضحًا أن مصر تمتلك احتياطيات كبيرة منه، وهو ما يمثل فرصة اقتصادية مهمة يجب العمل على استغلالها، إلى جانب جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة داخل الدولة.

كما دعا إلى إنشاء مدن صناعية متخصصة في تخزين الغاز والبترول، مؤكدًا أن التطورات التي شهدها مضيق هرمز وما صاحبها من توترات تؤكد أهمية استغلال الفرص المتاحة لطرح مصر كسوق إقليمي وعالمي لتخزين وتداول الطاقة، بما يعزز مكانتها كمركز رئيسي للطاقة في المنطقة.

وشدد أبو العينين على ضرورة مواصلة تطوير البنية التحتية للطاقة، والعمل على تعزيز قدرات مصر في هذا القطاع الحيوي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من فرص الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.