بدء عزاء شقيق سهير شلبي بمسجد حسين صدقي في المعادي

استقبلت الإعلامية سهير شلبي، مساء اليوم، العزاء في شقيقها بمسجد حسين صدقي بمنطقة المعادي، وسط حضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء، إلى جانب نخبة من الإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساتها في مصابها الأليم.

وشهد مسجد حسين صدقي توافد المعزين منذ الساعات الأولى، حيث قدموا خالص التعازي للإعلامية سهير شلبي، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وحرص الحضور على مواساة الإعلامية سهير شلبي، التي بدت متأثرة بفقدان شقيقها، في أجواء سادها الحزن والدعاء للراحل بالمغفرة والرحمة، وأن يسكنه الله فسيح جناته.

وكان خبر وفاة شقيق الإعلامية سهير شلبي قد أثار حالة من الحزن بين محبيها وزملائها في الوسط الإعلامي، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يربط على قلوب أسرته وأن يرزقهم الصبر في هذا المصاب.

واختُتمت مراسم العزاء وسط دعوات الحضور للفقيد بالرحمة والمغفرة، وللإعلامية سهير شلبي وأسرتها بالصبر والسلوان، سائلين الله أن يجعل مثواه الجنة وأن يبدل أحزانه رحمةً ورضوانًا.



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