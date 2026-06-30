وزير البترول يبحث مع رئيس دانة غاز الإماراتية خطط زيادة الإنتاج من حقول الدلتا

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز الإماراتية، لبحث مستجدات أنشطة الشركة في مصر، وخططها للتوسع في أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج، وزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق امتيازها بالدلتا البرية، إلى جانب برامج الحفر والاستثمار خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتعزيز الشراكة مع المستثمرين.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية الممتدة مع شركة دانة غاز، مشيراً إلى أن نجاح الدولة في تسوية مستحقات الشركاء الأجانب يمثل رسالة ثقة قوية للمستثمرين، ويؤكد التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، بما يدعم تسريع تنفيذ برامج الحفر والاستكشاف والتنمية، وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، والإسراع بوضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.

وأكد الوزير استمرار الوزارة في تقديم جميع أوجه الدعم للشركاء، والعمل على تذليل التحديات، بما يضمن الإسراع بتنفيذ البرامج الاستثمارية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على تطوير نماذج عمل وتعاقدات جديدة بالتعاون مع شركائها، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتسريع حفر الآبار وتنمية الاكتشافات وخفض التكلفة.

وأضاف أن الوزارة تتوسع في تطبيق أحدث التقنيات في عمليات الإنتاج، وعلى رأسها الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، لما أثبتته من كفاءة في رفع معدلات الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات، بما يحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف.

ومن جانبه، أعرب ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، عن تقديره للدعم الذي تقدمه وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها، مؤكداً أن انتظام سداد مستحقات الشركة يعكس مصداقية الحكومة المصرية والتزامها تجاه شركائها، وهو ما عزز ثقة الشركة في السوق المصرية، وشجعها على التوسع في استثماراتها، والمضي قدماً في تنفيذ برنامجها الطموح للبحث والاستكشاف والإنتاج.

وأوضح أن الشركة حققت نتائج متميزة في أحدث برامج الحفر، أسهمت في زيادة احتياطياتها المؤكدة من الغاز بنسبة تتراوح بين 20 و25%، وهو ما دفعها إلى إضافة بئرين جديدتين إلى برنامجها الاستكشافي، بما يستهدف تسريع وتيرة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها مناطق امتياز الشركة في مصر.

وأكد هول ثقته في مستقبل قطاع البترول المصري، مشيداً بما يشهده من تطور في بيئة الاستثمار، وبالتعاون المثمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وبالكفاءة العالية لفريق عمل الشركة في مصر، والتي أسهمت في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.