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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مكتبة الإسكندرية تعلن أسماء الفائزين في الدورة الثانية من جائزة القراءة الكبرى 2026

جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة
جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة

أعلنن مكتبة الإسكندرية أسماء الفائزين في الدورة الثانية من جائزة القراءة الكبرى 2026، وذلك بعد انتهاء جميع مراحل الاختبارات والتقييم، وذلك في  إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ ثقافة القراءة وتشجيع الشباب المصري على الاطلاع والبحث المعرفي.

وشهدت الدورة الحالية إقبالًا واسعًا من المتسابقين من مختلف محافظات الجمهورية، حيث دارت حول محور: "مصر في النصف الأول من القرن العشرين.. تحولات مجتمع ونهضة أمة"، واعتمدت الجائزة على نظام متدرج من الاختبارات الإلكترونية والتقارير القرائية لاختيار الفائزين.

وجاءت النتائج كالتالي:

1. لؤي أحمد كمال عبد الغفار 
2. محمد شاكر مصباح المغازي
3. منة الله أحمد محمد أحمد
4. أحمد هاشم حسين عبد العواض 
5. بثينة احمد حسن محمد
6. حسام حسين محمود محمد بصلة
7. محمد صفوت الغريب على 
8. محمد وحيد عبدالفتاح ياقوت
9. أسماء محمد عبده
10. ماجد كمال عليوة أحمد
11. محمد عاطف عصمت محمد سلامة 
12. زياد محمد يسن طه
13. ميادة ممدوح بيومي امبابي 
14. إسلام المهدى رضوان
15. علي محمود محفوظ 
16. نوران شلش
17. فرح علاء
18. أحمد محمد فوزي أبو السعد 
19. دعاء احمد وائل عبد الموجود الشافعي
20. مريم محمد علي محمد 
21. إسراء فوزى عبدالله عامر
22. اسامه اشرف المشطاوى
23. منه الله عطا محمود السيد
24. كريمة محسن
25. احمد طه مصطفى درويش
26. سارة خليل علي خليل 
27. ريناد محجوب
28. روان ياسر شال 
29. مونيكا سامح شكري عبدالملاك
30. لمى أحمد كمال عبد الغفار 
31. أميرة أحمد محمد عبد الرحمن أبو العز 
32. مريم غالب عبدالله
33. معاذ عاطف عصمت محمد سلامة 
34. وفاء أسامة
35. ايمان حامد عبد العاطى منا
36. علا وجدى عبدالعظيم احمد شاهين
37. هيام نبيل عنتر 
38. بسنت السيد حسن السيد الضوي 
39. هاجر عادل امبابي خليل 
40. أماني سامي ربيع سليمان منيسي 
41. حمدية علي السيد محمد عبدالخالق
42. عبير عبد السميع عبدالغني 
43. ولاء عبد المنعم السيد حجاج
44. محمود ابراهيم زيدان احمد
45. خلود السيد عبد الرحمن الدشتى
46. مودة محمد سعد خليل حماد 
47. نهاد محمد طه إبراهيم 
48. أيه حسن عبد النبي محمد 
49. هاجر محمد كمال عبد الغفار  
50. عبدالرحمن ماجد مصطفى محمد الكردى
51. آلاء على احمد 
52. محمد خميس إبراهيم إبراهيم 
53. سليمان محمد هارون
54. فاطمة عرفة أحمد 
55. روان عصام فاروق عزب
56. جهاد عادل رفاعي اادلجموني
57. يحيى خليفة محمد إسماعيل
58. إسراء أحمد محمد عجمى
59. هايدى عجمى ابراهيم 
60. هند محمد أحمد محمود الورداني
61. محمود محمد عمر محمد
62. محمد يوسف عبدالعاطي هيبه
63. شابي يحيي محروس
64. مريم محمود احمد محمد
65. مصطفى عبد المحسن عبد القادر 
66. نـدى عربي عبد المطيـع عـلام عبد الفضيل
67. مروة مرسي بدوي بدر
68. ياسمين هشام حسن على
69. رانيا جمال مرسي
70. جهاد مجدى عبد السلام حسن محلاوى
71. روفيدا فايد
72. تسنيم عماد راغب البابلي 
73. عبد الرحمن محمد
74. أحمد جمال شتا
75. شهد أميرة
76. عبدالمنعم ابراهيم زكريا عبده حسين 
77. عبدالرحمن خالد فريد 
78. شيماء مرسي بدوي بدر
79. هبه السيد سيف 
80. كريم إبراهيم عبد العزيز محمد 
81. سعاد محمد فتوح علي التهاني 
82. وليد عبدالسميع السيد محمد
83. هبة إبراهيم عبدالقادر محمد 
84. ريم على عبد العال محمد 
85. أسامه مصطفى كامل 
86. أسماء وسام السيد
87. هدير حسني حلمي شحاته 
88. حسناء كمال حسن علي 
89. مريم سعيد يس محمد 
90. هبة ناصر إسماعيل أبو الخير 
91. صفاء السيد عيسى
92. محمود إبراهيم محمود الزناتى 
93. تامر إبراهيم أحمد أحمد العسكري 
94. محمد بدر إبراهيم
95. مروة سعيد يوسف 
96. مي مصطفى السيد 
97. رامي عادل محمد رفاعي 
98. علي محمد نور علي عبدالرحمن 
99. سميه محمد مجاهد محمد القاضي
100. أسماء حمدي شحاتة

جدير بالذكر أن المكتبة تكرّم 100 فائز بجوائز مالية وأدبية، تبلغ قيمة الجائزة الأولى 50 ألف جنيه، والثانية 40 ألف جنيه، والثالثة 30 ألف جنيه، والرابعة 20 ألف جنيه، والخامسة 10 آلاف جنيه، إلى جانب جوائز لبقية المراكز حتى المركز المئة. كما يُقام حفل تكريم الفائزين ضمن فعاليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب خلال شهر يوليو الجاري.

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ جائزة القراءة الكبرى 2026 مصر جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة

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