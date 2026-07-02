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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الصناعة يدعم توسعات الصناعات الاستهلاكية لزيادة الصادرات ورفع المكون المحلي

الصناعة
الصناعة
ولاء عبد الكريم


بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع چيم طارق يوكسل، رئيس مجلس إدارة شركة Unilever بمنطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام والعراق، خطط الشركة المستقبلية للتوسع بالسوق المصري، وذلك بحضور اللواء شريف الرشيدي، رئيس قطاع شؤون الصناعة بالوزارة، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة.
 

وأكد وزير الصناعة حرص الوزارة على تشجيع توسع الشركات العالمية العاملة في مصر، خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، وزيادة الصادرات، وتوفير المزيد من فرص العمل، مشدداً على أهمية تكثيف جهود الشركة لتطوير الموردين المحليين ودمجهم في سلاسل الإمداد بما يعزز المكون المحلي في منتجاتها.
 

4 مصانع و30 دولة
 

واستعرض الاجتماع الموقف الحالي لأنشطة الشركة الصناعية في مصر، والتي تتوزع على أربعة مصانع لإنتاج مستحضرات العناية الشخصية والمنزلية والمنتجات الغذائية، إلى جانب صادراتها التي تصل إلى أكثر من 30 دولة في خمس قارات، بما يعكس الدور المحوري لمصر كمركز إقليمي لعمليات الشركة.


وأشار وزير الصناعة إلى أهمية استمرار الشركات العالمية في تعزيز استثماراتها بالسوق المصري، في ضوء ما توفره الدولة من بيئة داعمة للاستثمار الصناعي وفرص واعدة للنمو والتوسع والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
 

معايير دولية جديدة
 

وأوضح هاشم أن قرار وزارة الصناعة باعتماد اشتراطات تراخيص مصانع مستحضرات التجميل المعدلة وفقاً للمواصفة الدولية ISO 22716 جاء استجابة للتطورات العالمية في هذه الصناعة، ويستهدف ضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة داخل المصانع المصرية.
وأضاف أن اعتماد معيار الأيزو كمرجعية أساسية لمنح التراخيص سيفتح أسواقاً جديدة أمام الصادرات المصرية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مستحضرات التجميل ويزيد من تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
 

توسعات إنتاجية جديدة
 

ومن جانبه، أكد چيم طارق يوكسل حرص الشركة على تعزيز تواجدها في مصر باعتبارها المقر الرئيسي لعملياتها في منطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام والعراق، مشيراً إلى أن السوق المصرية تمثل أكبر وأهم أسواق الشركة بالمنطقة.
ولفت إلى أن الشركة تنفذ حالياً خطة لتوسيع مصنع منتجات العناية الشخصية لرفع طاقته الإنتاجية إلى 150 ألف طن سنوياً، إلى جانب الاستعداد لافتتاح خط إنتاج جديد لمنتجات العناية بالشعر، بما يدعم خطط النمو والتوسع بالسوق المحلية وزيادة القدرات التصديرية للشركة.

الصناعة الصناعات الغذائية الاستهلاك

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