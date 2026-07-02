زيوت الطعام تواصل الصعود وكرتونة البيض البلدي تقفز 4 جنيهات في يوم واحد

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية، اليوم الخميس 2 يوليو 2026، تباينًا ملحوظًا بين الارتفاع والانخفاض، حيث واصلت زيوت الطعام تسجيل زيادات جديدة، فيما تصدرت المكرونة وكرتونة البيض قائمة التراجعات، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.



صعود أسعار الزيوت



سجل سعر لتر زيت عباد الشمس من الأصناف المتنوعة 103.06 جنيه، بزيادة 3.22 جنيه، فيما بلغ سعر لتر آخر من الزيت نفسه 102.78 جنيه بارتفاع 2.94 جنيه، بينما ارتفع سعر لتر زيت الذرة إلى 121.73 جنيه، محققًا زيادة قدرها 1.72 جنيه.



تراجع البيض والمكرونة



انخفض سعر كرتونة البيض إلى 99.17 جنيه بتراجع 5.54 جنيه، فيما سجلت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام 23.41 جنيه بانخفاض 4.44 جنيه، وتراجع العدس الصحيح المعبأ إلى 63.77 جنيه للكيلو بانخفاض 4.99 جنيه.

كما انخفض سعر الشاي إلى 237.76 جنيه للكيلو بتراجع 1.18 جنيه، بينما سجل السكر المعبأ 34.48 جنيه للكيلو بانخفاض 0.34 جنيه، وتراجع سعر الدقيق المعبأ إلى 25.59 جنيه للكيلو بانخفاض طفيف بلغ 0.11 جنيه.



أسعار البيض اليوم



سجلت البيضة الحمراء 4.05 جنيه بانخفاض 0.44 جنيه، فيما بلغت البيضة البيضاء 3.92 جنيه بتراجع 0.42 جنيه، بينما انخفض سعر البيضة البلدي إلى 4.66 جنيه بتراجع 0.19 جنيه.



ارتفاعات جديدة



ارتفع سعر الأرز المعبأ إلى 35.34 جنيه للكيلو بزيادة 0.67 جنيه، فيما سجل الفول المعبأ 61.94 جنيه للكيلو بارتفاع 1.88 جنيه، وبلغ سعر المكرونة المعبأة كيلو 28.17 جنيه بزيادة 0.32 جنيه.

كما ارتفع سعر الفول المجروش إلى 60.82 جنيه للكيلو بزيادة 0.78 جنيه، ووصل العدس الأصفر المعبأ إلى 69.10 جنيه للكيلو بارتفاع 0.41 جنيه، فيما سجل العدس الصحيح المعبأ 69.17 جنيه للكيلو بالزيادة نفسها.



البيض البلدي يصعد



وعلى الرغم من تراجع أسعار البيض العادي، ارتفعت كرتونة البيض البلدي إلى 120.46 جنيه بزيادة 4.37 جنيه، كما سجلت عبوة شاي العروسة وزن 40 جرامًا 10.82 جنيه بزيادة 0.15 جنيه، فيما ارتفعت عبوة شاي ليبتون بالوزن نفسه إلى 12.87 جنيه بزيادة 0.22 جنيه.