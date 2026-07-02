الدولار يقترب من 49 جنيهًا مع تراجع جديد في البنوك المصرية



واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري اليوم الخميس ، مسجلًا انخفاضًا جديدًا في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، ليقترب من مستوى 49 جنيهًا، وسط تساؤلات بشأن إمكانية استمرار التراجع خلال الفترة المقبلة والوصول إلى مستوى 48 جنيهًا إذا استمرت وتيرة الانخفاض الحالية.



تحركات سوق الصرف



وشهدت أسعار الصرف تحركات متواصلة داخل القطاع المصرفي، حيث تراوحت أسعار شراء الدولار بين 49.04 و49.09 جنيه، بينما سجلت أسعار البيع ما بين 49.14 و49.19 جنيه، مع استمرار الفروق الطفيفة بين البنوك المختلفة.



أسعار المركزي



وسجل البنك المركزي المصري سعر 49.057 جنيه للشراء و49.194 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 49.080 جنيه للشراء و49.180 جنيه للبيع.



أعلى وأقل الأسعار



وجاء البنك التجاري الدولي CIB في صدارة البنوك من حيث أعلى سعر للشراء عند 49.090 جنيه، بينما سجل سعر البيع 49.190 جنيه، في حين سجل بنك كريدي أجريكول أقل سعر للشراء عند 49.040 جنيه، وسعر بيع بلغ 49.140 جنيه.



أسعار البنوك الكبرى



وسجل بنك HSBC نحو 49.083 جنيه للشراء و49.177 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك QNB الأهلي، وبنك الكويت الوطني NBK نحو 49.080 جنيه للشراء و49.180 جنيه للبيع.

كما سجل المصرف العربي الدولي وبنك الإسكندرية 49.060 جنيه للشراء و49.160 جنيه للبيع، فيما سجل بنك البركة 49.050 جنيه للشراء و49.150 جنيه للبيع، لتواصل العملة الأمريكية مسارها التراجعي أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم.