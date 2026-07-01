جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية من الرمال المحظور تصديرها

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم، برئاسة أحمد الدقيقي مدير عام جمرك السلوم، من ضبط محاولة تهريب كمية من الرمال المحظور تصديرها وكمية أخرى تستحق سداد رسم صادر بالمخالفة لقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 269 لسنة 2025 بشأن حظر تصدير خام الرمال البيضاء وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

فبناءً على مذكرة مقدمة من كل من إدارة حركة الصادر برئاسة رامي غريب رئيس قسم الصادر وإدارة مكافحة التهرب الجمركي برئاسة د محمد بدر وقسم الأمن الجمركي برئاسة عاصم رمضان مفادها الاشتباه في اعتزام إحدى شركات الصادر التلاعب بمستندات البيان الجمركي صادر رقم ٦٥٦٣ لسنة ٢٠٢٦ و تصدير أصناف غير مذكورة بالمستندات محظور تصديرها .

قام جمال نصر الدين مدير إدارة الصادر بتشكيل لجنة مشتركة من إسلام كامل مدير الحركة ورامي غريب رئيس قسم الحركة

وأحمد عبدالجواد مأمور الحركة ومحمد منير رئيس قسم التعريفة بحضور مقدمى الإخبارية ، لفحص مشمول الرسالة وسحب عينات منها وتحليلها.

نتائج التحليل

وأفادت نتائج التحليل ثبوت احتواء الرسالة على صنفين من الرمال الخاضعة لحظر التصدير، وصنف آخر يخضع لرسم صادر، بالمخالفة لما هوا وارد بمستندات البيان الجمركي

قرر أحمد الدقيقي مدير عام جمرك السلوم إحالة الواقعة إلى للشؤون القانونية وتم تحرير محضر ضبط جمركي واتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة عبدالله شعبان بالشؤون القانونية وعلاء خليل مدير عام الشؤون القانونية بالمنطقة الشمالية والغربية.

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 861 ألف جنيه، وتقدمت الشركة بطلب للتصالح، وقامت بسداد كامل قيمة التعويضات الجمركية وتم مصادرة الأصناف المحظور تصديرها .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك وأحمد عسقلانى نائب رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي