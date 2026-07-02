محمد عوض: جودة بيانات الاستثمار الأجنبي تسهم في إعداد سياسات أكثر كفاءة

افتتح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورشة العمل التعريفية الخاصة بتحسين جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بحضور ممثلي الشركات الأعضاء في الاتحاد المصري لشركات التأمين.

وأعلن الدكتور محمد عوض أن هذه الورشة هي الحلقة الأولى من سلسلة من الورش لتعريف ممثلي كافة القطاعات الاقتصادية بالتوجه الجديد لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بتفعيل مواد قانون الاستثمار، الخاصة بجمع وتحليل البيانات والمعلومات اللازمة لاحتساب الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، لأغراض إحصائية مع الحفاظ على سرية بيانات الشركات، بما يساعد على إعداد سياسات استثمارية أكثر كفاءة، وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية.

وخلال الورشة قام ممثلو الهيئة العامة للاستثمار بشرح خطوات استيفاء البيانات، وتوضيح المتطلبات، والرد على استفسارات ممثلي شركات التأمين، والتأكيد على تذليل أي تحديات قد تواجه الشركات عند تقديم البيانات.

قواعد البيانات تساعد على اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة

وأضاف الدكتور محمد عوض أن قواعد البيانات الجديدة عن الشركات ذات المساهمات الأجنبية ستساهم في رسم صورة مكتملة عن القطاعات الاقتصادية الرئيسية والفرعية صاحبة أعلى معدلات النمو والربحية، والقطاعات الأولى بالتحفيز، بصورة ربع سنوية، ما يساعد على اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة وسريعة.

وأكد الدكتور محمد عوض أن تسهيل الإجراءات وزيادة الوعي بأهمية البيانات، يرفع نسبة الاستجابة بين الشركات فيما يخص تقديم البيانات الاستثمارية.