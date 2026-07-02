مفاجأة مونديال 2026.. مصطفى شوبير بين أفضل حراس كأس العالم

سلطت صحيفة "ذا سكوتسمان" الأسكتلندية الضوء على المستوى المميز الذي يقدمه مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 مؤكدة أنه الأفضل بين جميع حراس المرمى المشاركين حتى الآن، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام أستراليا في دور الـ32.

إشادة دولية بأداء شوبير

أكدت الصحيفة، في تقرير تحليلي موسع أن مصطفى شوبير فرض نفسه كأبرز حراس البطولة بفضل مستواه الثابت وتأثيره الكبير مع منتخب مصر ليحصل على أعلى متوسط تقييم بين جميع الحراس المشاركين في إنجاز يعكس تألقه خلال مشوار الفراعنة في المونديال.

بطولة هجومية.. والحراس يصنعون الفارق

وأوضحت الصحيفة أن النسخة الحالية من كأس العالم اتسمت بالنزعة الهجومية، في ظل تألق عدد من أبرز نجوم اللعبة، على رأسهم كيليان مبابي وليونيل ميسي وإيرلينج هالاند، الذين نجحوا في هز الشباك بشكل متكرر.

ورغم ذلك، أشارت إلى أن العديد من المنتخبات التي واصلت مشوارها في البطولة اعتمدت بشكل كبير على تألق حراس مرماها الذين لعبوا دورا حاسما في الحفاظ على فرص منتخباتهم في المنافسة.

أرقام تضع شوبير في الصدارة

ووفقا للتقرير تصدر مصطفى شوبير قائمة أفضل حراس البطولة بمتوسط تقييم بلغ 7.91 رغم عدم نجاحه في الحفاظ على نظافة شباكه حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن حارس منتخب مصر تصدى لركلة جزاء، ولم يرتكب أي خطأ مباشر تسبب في استقبال هدف كما بلغت نسبة تصدياته الناجحة 75% وهي أرقام تؤكد ثبات مستواه وقدرته على التعامل مع أصعب المواقف.

دفعة معنوية قبل مواجهة أستراليا

ورأت الصحيفة أن الأداء المميز الذي يقدمه شوبير يمنح منتخب مصر دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة أستراليا في لقاء ينتظر أن يكون لحارس الفراعنة دور مؤثر في حسم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

ديوجو كوستا يلاحق شوبير

وحل البرتغالي ديوجو كوستا في المركز الثاني بقائمة أفضل حراس البطولة بعدما حصل على متوسط تقييم بلغ 7.74 مستفيدا من المستويات القوية التي قدمها مع منتخب البرتغال.

ونجح كوستا في التصدي لـ90% من التسديدات التي واجهها كما حافظ على نظافة شباكه في مباراتين وأسهم بشكل مباشر في تقليل الخطورة على مرماه، ليؤكد مكانته بين أبرز حراس المونديال إلا أن الصدارة ظلت من نصيب مصطفى شوبير حتى هذه المرحلة.