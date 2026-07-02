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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تجمع أموالا وتبرعات.. القومي لذوي الإعاقة يحذر من الصفحات المضللة

الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للإعاقة
الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للإعاقة
الديب أبوعلي

أكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنه تابع ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي من إدعاءات تتعلق بتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة أو العمل نيابة عنهم، وما يصاحب ذلك من دعوات لجمع أموال أو تبرعات أو تنظيم أنشطة وفعاليات تحت مسميات مختلفة.

وأوضح المجلس أن الجهة الرسمية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لاختصاصاته القانونية، وأن أي جهة أو صفحة أو كيان يدّعي تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة أو التحدث باسمهم دون سند قانوني أو تفويض رسمي لا يُعبّر عن المجلس ولا يمثله بأي شكل من الأشكال.

صفحات مضللة لجمع الأموال والتبرعات

كما شدد المجلس على ضرورة التزام جميع الجهات والأفراد بأحكام القانون المنظمة لجمع التبرعات أو تلقي الأموال أو تنظيم الأنشطة ذات الطابع المجتمعي، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق المستفيدين ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة أو أسرهم أو المتاجرة بقضاياهم.

ولفت المجلس إلى أنه يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات أو ممارسات تثير الشبهات، وإحالة الأمر إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً لأحكام القانون، حفاظاً على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصوناً للمصلحة العامة.

ودعا المجلس الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم إلى تحري الدقة وعدم التعامل مع أي جهات غير معتمدة أو الاستجابة لأي دعوات لجمع الأموال أو التبرعات مع الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة للجهات المختصة.

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تجمع أموالا وتبرعات.. القومي لذوي الإعاقة يحذر من الصفحات المضللة

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